Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 26 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

С самого утра на вас буквально начнут сыпаться различные события, которые то и дело будут выбивать вас из колеи. Старайтесь не обращать внимания на мелочи и передряги. Тщательнее следите за собственным настроением и мыслями, отгоняйте от себя весь негатив.

Телец

Подходящий день для того, чтобы показать окружающим все свои главные навыки и умения. Излишняя скромность ― прямой путь к провалу. Возможны многочисленные деловые предложения и взлеты по карьерной лестнице ― не упустите нужный момент.

Близнецы

День обещает быть спокойным, наполненным монотонной работой. Не стоит начинать громкие и важные проекты, поскольку нужного вам результата это не принесет. Позвольте себе расслабиться и привести мысли в порядок, а также постарайтесь уделить время семье.

Рак

Если вы запланировали на вторник решение каких-либо важных вопросов, то этим лучше всего заняться в первой половине дня. Так вероятность того, что вам откажут, будет мала. После полудня придется приложить немало усилий для получения желаемого.

Лев

В работе и важных делах вас однозначно ждет успех. Можете просить повышения у начальства или же внедрять какие-либо новшества: буквально все будет принято на ура. Острые ситуации старайтесь обходить и не поддавайтесь на провокации со стороны.

Дева

Вас будут проверять на прочность, поэтому приложите максимум усилий и сохраняйте равновесие. Эмоциональная стабильность поможет решить любой волнующий вопрос и позволит избежать конфликтов. Вечер проведите в компании приятных и близких людей.

Весы

Во вторник у вас получится все: если вам нужны союзники, вы обзаведетесь ими как по щелчку пальцев, а если же наоборот, захотите уединиться, то ничего вам не помешает. Вам удастся заключить выгодные для вас договоры или оформить сделки, поэтому можете смело решаться на рискованный шаг.

Скорпион

Не стоит руководствоваться собственными эмоциями или принимать решения, не посоветовавшись с близкими. С неурядицами на работе старайтесь разбираться сразу, не откладывайте на потом. К вечеру влияние позитивных тенденций усилится.

Стрелец

Хорошее настроение станет вашим ключом к успеху. Визуализируйте, программируйте сознание на светлые мысли, тогда приятные перемены в жизни настанут уже очень скоро. Старайтесь не обижать и не держать обиду на тех, кто вас окружает.

Козерог

Вам придется решать много новых задач и вопросов, бояться этого не стоит ― вы со всем справитесь. В рабочих моментах полагайтесь на волю случая и старый опыт, а вот в личных отношениях смело доверьтесь интуиции. В целом, приятный и спокойные день.

Водолей

Сохраняйте спокойствие, даже если вокруг вас будет полная разруха и хаос. Только так вы сможете действительно помочь самому себе и выкарабкаться из любых проблем. Возможны новые встречи, которые подарят верных друзей и союзников или же надежного партнера.

Рыбы

Вам придется учиться на ходу ― в этом и будет вся прелесть происходящего. Новые знания, полученные в этот день, позволят избежать множества ошибок, возможных в будущем. Отпустите все плохое и положите начало позитивным изменениям как во внешности, так и в характере.

Читайте нас также в Viber и Telegram