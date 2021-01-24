Как провести неделю? Кому точно ждать успеха? А кому — оставаться по возможности дома? Читайте подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

В любви дела идут замечательно. Вы и ваш партнер сейчас хорошо ладите во всех отношениях. Это не изменится в ближайшую неделю. Но многие люди завидуют вашей удаче, поэтому рекомендуется проявлять осторожность.

Телец

Волнения и переживания последних нескольких дней прошли. Настало время сделать передышку и пожинать плоды своего тяжелого труда. На этой неделе в финансовом отношении вам не о чем беспокоиться. Конец месяца — идеальное время для покупок. Внимательно изучите предложения!

Близнецы

На этой неделе проблемам не удасться доминировать над вами, но вы активно продолжите искать решение. Новая точка зрения также поможет вам преодолеть кризис в отношениях.

Рак

Вы чувствуете, как будто в профессиональной жизни ничего не изменилось, хоть вы сделали большой шаг вперед. В то же время вы невероятно устаете на работе. Ситуация очень удручающая. Эта неделя должна стать перезагрузкой для вас!

Лев

Львам срочно нужен отдых. Если вы не можете взять отпуск, попробуйте умеренную пробежку после работы. Если вы будете делать это регулярно, вскоре снова почувствуете себя лучше. Либо же займитесь спортом в домашних условиях.

Дева

Ваша личная жизнь немного иссякла и больше похожа на замерзшее озеро, чем на бурлящую реку. Активно принимайте меры, чтобы избежать этой рутины. Ваш партнер будет вам благодарен и удивит вас творческими идеями.

Весы

Вы так заняты делами, что стол скоро проломится от кучи бумаг и папок сверху. Но это может быть исправлено лично вами. Не позволяйте эксплуатировать себя! Иногда говорите «нет», даже если это сложно. И тогда удивитесь, как в конце недели вовремя уйдете домой. Более того, найдете время на семью и личную жизнь.

Скорпион

Вы слишком разбаловали себя. На этой неделе придется много потрудиться и поработать, чтобы вернуться в нужный график. В личной жизни также происходят неспокойные события. Совершайте более длительные прогулки.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе проявят большую напористость. Это будет полезно для вашей карьеры, но в любовной сфере вы почувствуете себя обделенным. Тщательно подумайте о том, что вы хотели бы иметь: хорошее взаимопонимание с коллегами или любимого человека дома?

Козерог

Вас уже давно мучают тупые боли. На этой неделе они могут усилиться еще больше. поэтому скорее обращайтесь к врачу и не позволяйте болячке взять верх над вами. И к концу недели все недуги покинут вас.

Водолей

Благотворительность — это хорошо, но, пожалуйста, не позволяйте эксплуатировать себя! Именно это происходит с вами снова и снова в январе. Позвольте на этой неделе позаботиться о себе. Следуйте своему внутреннему голосу и уделите себе больше внимания. Вы это заслужили!

Рыбы

Некоторые счета еще не оплачены. Позаботьтесь об этом, иначе можете дожаться неприятных последствий! В личной жизни все стабильно. Об этом не беспокойтесь. Главное ― не обманывайте любящего вас человека.

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