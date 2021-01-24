Как удачно провести 25 января 2021 года? Узнайте в астрологическом прогнозе на понедельник, составленном экстрасенсами СТБ.

Овен

Жалобы на здоровье, которые участились в последнее время, с этого дня покинут вас.

Телец

Вы сами влияете на собственное состояние. Проявляйте инициативу и вносите предложения по созданию совместных планов. Общий быт только укрепляет чувство единения.

Близнецы

Вы слишком застенчивы. Порой вас можно даже не заметить. Выходите из тени и заявляйте о себе смелее!

Рак

Если у вас проблемы с желудком, вы должны соблюдать диету и есть только легкую, нежирную пищу. Звезды сулят небольшие проблемы, поэтому запишитесь на прием к своему врачу заранее.

Лев

Не позволяйте разочарованию обескураживать вас. Неудачи случаются у всех, но это не значит, что нужно опускать руки, а тем более срываться на близких.

Дева

Порой Девы производят впечатление непринужденной личности. Однако в понедельник стоит отдать предпочтение строгому деловому образу, поскольку день может завершиться в непредсказуемой обстановке!

Весы

В этот день ничто не сможет вывести вас из равновесия. Вы счастливы, довольны и наслаждаетесь жизнью. Продолжайте заботиться о своем здоровье!

Скорпион

Вас ждет странный день, наполненный высокомерием. Постарайтесь не встревать в конфликты и скандалы. Держите планку, не опускайтесь до уровня хамов.

Стрелец

Хватит ныть и жаловаться на свою жизнь. Вы пока ничего не сделали, чтобы ее изменить. Займитесь спортом, личной жизнью, работой.

Козерог

Ищете идеального партнера? Не будьте слишком требовательным. Совершенного человека не существует. Немного больше терпимости действительно не повредит вам.

Водолей

Возьмите себя в руки и попытайтесь еще немного сконцентрироваться на задачах. Не распыляйтесь на множество дел, которые вы не обязаны выполнять.

Рыбы

Жизнь снова идет наперекосяк? Дайте себе немного времени, чтобы обрести способность ясно мыслить. Помимо йоги и расслабляющей медитации, спокойная прогулка на свежем морозном воздухе творит чудеса.

Читайте нас также в Viber и Telegram