Гороскоп на 24 января 2021 года расскажет все секреты успешного дня. Читайте астрологический прогноз на воскресенье от экстрасенсов СТБ.

Овен

Грядут перемены. Звезды указывают на начало нового жизненного этапа. Не волнуйтесь, это сыграет лишь вам на руку! Вы будете в любом случае счастливы!

Телец

Не стесняйтесь говорить с начальником о повышении зарплаты, потому что вы этого заслуживаете. Либо предлагайте свои условия труда, удача будет на вашей стороне.

Близнецы

В ваши отношения закрались скука и быт, но вы жаждете любви и нежности. Наконец проявите активность и расскажите партнеру о своих желаниях, а также о том, что вас не устраивает.

Рак

Благодаря своему иммунитету вы быстро преодолеваете болезни. Однако нельзя переоценивать себя и игнорировать ощутимые недуги. Время от времени посещайте врача!

Лев

Избегайте даже самого незначительного флирта. Ваш партнер не сможет принять это и будет преследовать вас с бессмысленной ревностью.

Дева

Будьте более уверены в себе и не сомневайтесь в своих силах. Проявите инициативу и предложите свою помощь или услуги.

Весы

Если вы постоянно хотите спать, то знайте, что достаточно немного полежать и отключить телефон. Тогда вы снова почувствуете себя свежим и отдохнувшим. Буквально через 20 минут.

Скорпион

Не пытайтесь убежать от своих проблем. Если вы не знаете, что делать дальше, позвольте другим вам помочь.

Стрелец

Пора расслабиться, иначе ваша работоспособность ухудшится, и вы столкнетесь с проблемами с начальником. Более того, Стрельцы стали совершать ошибку за ошибкой.

Козерог

Вы получаете удовольствие от своей деятельности, потому что чувствуете себя совершенно здоровым. Но осторожно используйте свои силы, чтобы оставаться счастливыми еще долгое время.

Водолей

В последние несколько дней вы пытались разорвать отношения с кем-то, кто много для вас значит. Пересмотрите свое решение! После падения — взлет. Так и в личной жизни. Кризис надо пережить.

Рыбы

Просто щелкните пальцами ― и у вас все получится. Однако помните, что необходимо быть более напористым. Лишние часы работы дадут свои плоды.

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