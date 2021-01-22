Что будет 23 января 2021 года, можно узнать из гороскопа. Читайте астрологический прогноз на субботу, который составили экстрасенсы СТБ!

Овен

Суета и стресс стали для вас невыносимыми. Отложите работу и поймите, что теперь у вас есть больше времени, которое вы можете посвятить друзьям, семье и партнеру.

Телец

Наконец-то все идет по плану! Вы действительно этого заслужили. Но не волнуйтесь, это не затишье перед бурей, это просто результат вашего тяжелого труда, вложенного в отношения.

Близнецы

Работа, звонки, письма, покупки и поручения должны быть наконец выполнены. Не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня!

Рак

Вас беспокоит старая травма. Сначала вылечитесь как следует, прежде чем браться за физические нагрузки!

Лев

Вы должны снова осчастливить своего партнера и удивить его маленьким подарком. Он будет в восторге. Время от времени уделяйте друг другу немного внимания, такого жизненно важного для отношений.

Дева

Чтобы избежать критики в отношении того, как вы работаете, вы должны выполнять срочные задачи немедленно и очень точно. Но не переживайте, ведь звезды на вашей стороне, а значит, все получится.

Весы

Вы сейчас немного нервничаете. Избегайте неудач, которые могут произойти в основном из-за спешки. Будьте особенно осторожны при обращении с острыми предметами.

Скорпион

В субботу активизируются отношения с любимым человеком. Вы познакомитесь с близким совершенно заново.

Стрелец

Совершенно нормально, что вы настаиваете на своих правах. Подумайте о своих сильных сторонах и перехитрите оппонента. В конце концов, вы правы.

Козерог

Вы постоянно заботитесь о благополучии других и пренебрегаете собой. Чрезмерное истощение себя может привести к проблемам со здоровьем.

Водолей

Доверяйте своим чувствам, ваше сердце знает больше, чем ваши глаза. Смело делайте шаг вперед к любимому человеку.

Рыбы

Убедите сегодня своего руководителя в вашем таланте к планированию и организации. Вы также сможете показать ему свой потенциал на должность повыше.

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