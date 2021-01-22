22 января 1919 года был подписан Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Именно эту дату ежегодно отмечают как День соборности Украины.

День соборности Украины: история

Исторически украинские земли часто входили в состав разных стран — Польши, России, Румынии, Австро-Венгрии. Объединить государство пытались выдающиеся украинские гетманы Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Петр Дорошенко, Филипп Орлик. Поэтому подписание Акта воссоединения в 1919 году стало праздником для всех украинских патриотов, которые продемонстрировали могучую волю к этнической и территориальной консолидации, а также самоопределение как независимой и объединенной нации.

День соборности Украины: празднование

Первое официальное празднование Дня соборности Украины на государственном уровне состоялось 22 января 1939 года в столице Карпатской Украины — Хусте. Это была самая массовая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация украинцев — более 30 000 участников.

В современной Украине на государственном уровне впервые отмечался этот день уже в 1999 году.

День соборности Украины: символы

Живая цепь — символ и главная традиция Дня соборности Украины. Сегодня этот праздник отмечают созданием живых цепей, объединяющих Западную и Восточную части страны. Первую такую цепь создали в 1990 году, когда более миллиона патриотически настроенных украинцев взялись за руки и объединили путь от Киева до Львова.

В XXI веке эта традиция стала постепенно возрождаться. Обычно около тысячи людей собираются в живую цепь на киевском мосту Патона, символически объединяя таким образом правый и левый берега Днепра.

В других городах Украины также образуют символическую живую цепь. Все желающие берут с собой государственные желто-голубые флаги и присоединяются, став частью цепи.

День соборности Украины — рабочий день.

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