Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем или других неурядиц, следует знать о солнечных и лунных затмениях в 2021 году? Ведь с давних времен люди приписывают этим явлениям некий мистический смысл. Известно же, что затмения могут влиять на самочувствие людей. Читайте в нашем материале подробную информацию о том, когда в 2021 году будут солнечные и лунные затмения и как правильно подготовиться к таким событиям.

Солнечные затмения в 2021 году

В 2021 году ожидается два солнечных затмения. Первое произойдет 10 июня. Его можно будет увидеть на территории Гренландии, на севере Канады, а также в России.

Частично редким астрономическим явлением смогут полюбоваться также жители северной части Америки, Европы и Азии.

А вот 4 декабря произойдет полное солнечное затмение. Однако увидеть свет короны можно будет только на юге Атлантики, Африки и в Антарктике.

Во время солнечного затмения людям стоит проявить особое внимание к собственному здоровью, ведь есть большая вероятность обострения хронических заболеваний. Особенно у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых проблем, а также у гипертоников.

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Лунные затмения в 2021 году

В 2021 году ожидается также два лунных затмения.

26 мая жители Австралии, восточной Азии и Америки смогут насладиться прекрасным явлением полного лунного затмения. А вот 19 ноября в тех же регионах будет частичное лунное затмение.

Как и солнечные, лунные затмения также влияют на здоровье людей. Повышается вероятность возникновения раздражительности. Могут возникнуть небольшие проблемы со сном. Также в это время увеличивается вероятность ссор и скандалов с близкими людьми. В период затмений лучше не перенапрягаться и постараться как можно больше отдыхать.

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