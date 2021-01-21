Каким будет новый день и что сулят звезды всем знакам зодиака? Узнайте подробнее в гороскопе на 22 января 2021 года от экстрасенсов СТБ!

Овен

Даже если что-то идет не так, нужно следить за тем, чтобы не терять хорошее настроение и оптимизм. Грусть и уныние не только отягощают душу, но и ослабляют организм, подвергая его различным заболеваниям.

Телец

Вы амбициозны и хотите профессионально продвигаться. Но, несмотря на все ваши усилия, на этом этапе вы не двигаетесь с места. Если вы не видите возможностей для дальнейшего развития на вашей должности, возможно, пора поискать что-нибудь другое.

Близнецы

Вас беспокоит, что быт сделает ваши отношения менее интересными. Поэтому следует чаще создавать романтическую атмосферу. Бокал хорошего вина, вкусный ужин, кино и несколько новых тем для разговоров — это спасет ситуацию.

Рак

В последнее время вы не принимали никаких решений. Теперь пора брать на себя ответственность.

Лев

Не чувствуйте себя обязанным делать работу за других. Сделайте что-нибудь для себя: побалуйте книгой, музыкой, ароматерапией, которая, кстати, вам срочно нужна.

Дева

Больше доверяйте себе. Тогда вы скорее найдете человека, который полностью готов вам открыться.

Весы

Чем больше времени вы вкладываете в свою работу, тем более положительным будет отзыв на нее. Но не стоит слишком хвастаться своими успехами, это только вызовет отвращение. Некоторые коллеги уже смотрят на вас с завистью.

Скорпион

В ближайшее время от вас потребуются все силы, чтобы двигаться вперед по жизни. Заботьтесь о своем здоровье, потому что для достижения цели понадобится невероятная энергия.

Стрелец

Приятно, что вы всегда готовы исполнить желания партнера. Но не позволяйте этому дойти до того, что вы забудете о своих собственных желаниях.

Козерог

День идеален, чтобы заняться своей карьерой. Будьте внимательны, так как есть множество вариантов, которые нельзя упускать из виду.

Водолей

Кто-то активно проявляет свою симпатию к вам. Но вы считаете, что он не подходит. Возможно, вам все-таки стоит дать новому знакомому шанс.

Рыбы

Для вас очень важно, чтобы вас считали компетентным и уважаемым человеком в своей работе, поэтому вы должны приложить все усилия, чтобы ваша деятельность оставалась на высоком уровне.

Читайте нас также в Viber и Telegram