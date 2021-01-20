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Подборка любимых сериалов победительницы проекта «Холостяк»-10 Даши Ульяновой

20.01.2021

Избранницей главного героя 10-го сезона стала Даша Ульянова. И если пара вместе так и не осталась, однако каждый из них обрел большую группу поддержки в лице зрителей. Гимнастка Даша активно делится с поклонниками мастер-классами растяжки и своими предпочтениями в косметике, одежде и даже киноиндустрии. Подборка любимых сериалов от победительницы проекта «Холостяк»-10 Даши — читайте в материале.

Даша Ульянова поделилась списком сериалов, которые не имеют срока давности. Они до сих пор остаются популярными и востребованными. Простыми словами, классика в киноиндустрии.

 «Закройте глаза, давайте вспомним момент, как бежали быстрее со школы или универа домой, чтобы посмотреть любимый сериал», — написала девушка.

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