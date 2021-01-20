Избранницей главного героя 10-го сезона стала Даша Ульянова. И если пара вместе так и не осталась, однако каждый из них обрел большую группу поддержки в лице зрителей. Гимнастка Даша активно делится с поклонниками мастер-классами растяжки и своими предпочтениями в косметике, одежде и даже киноиндустрии. Подборка любимых сериалов от победительницы проекта «Холостяк»-10 Даши — читайте в материале.

Даша Ульянова поделилась списком сериалов, которые не имеют срока давности. Они до сих пор остаются популярными и востребованными. Простыми словами, классика в киноиндустрии.

«Закройте глаза, давайте вспомним момент, как бежали быстрее со школы или универа домой, чтобы посмотреть любимый сериал», — написала девушка.

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Беверли Хиллз, 90210 и Мелроуз-Плейс

«Просто топ. Забавно было наблюдать, как главные герои строят свои отношения».

Зачарованные

«У меня один вопрос: Прю, Фиби или Пайпер?»

Секс в большом городе и Отчаянные домохозяйки

«Сериалы, которые можно пересматривать бесконечно».

Сплетница

«Мне кажется, в тот момент все девочки влюбились в плохого парня — Чака Басса».

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Друзья

«Настолько отборный юмор, которому нет срока годности».

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Дневники Вампира

«Ох уж это горячее трио — Елена, Дэймон и Стефан».

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