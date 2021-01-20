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Лунный календарь стрижек на февраль 2021 от экстрасенсов СТБ

20.01.2021

Второй месяц этого года не будет богат на благоприятные дни для стрижки. В феврале 2021 воздержитесь от смены имиджа или тонирования. Запланируйте походы в салон красоты именно на благоприятные дни, чтобы остаться довольными результатом и сохранить здоровье и силу волос. Лунный календарь стрижек на февраль 2021 года — в материале. 

Благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2021 года:

1, 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 февраля.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в феврале 2021 года:

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 февраля.

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