Насколько важны наказания в воспитании? Правильно ли это? Достаточно неоднозначный вопрос, согласитесь! Ведь в этом деле главное, не перегнуть! Участница одного из выпусков психологического реалити «Супермама» генералиссимус Елена разработала целую систему наказаний. За проступки ее сыновья либо приседают, либо отправляются в подвал, чтобы подумать о своем поведении. Но так ли это хорошо? Как правильно наказывать ребенка? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Строгая мама Елена разработала целую систему наказаний. Ее дети за проступки приседают или идут в подвал. Однако как прокомментирует такие методы эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

«Наказания в воспитании очень важны, но нужно их делать правильно. Они не должны вредить физическому и психическому здоровью, унижать ребенка. За один проступок должно быть одно своевременное наказание. И очень важно, чтобы размер наказания был равносилен масштабу прокола ребенка».

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Сыновья Елены рассказали, что за проступки их отправляют в подвал. Мальчишки признались, что им не нравится такое наказание, и они бы хотели научиться договариваться с папой.

«Это нормальное наказание — отправить ребенка посидеть одному, успокоиться и подумать над своим поведением. Но если вы выбираете в качестве такого места подвал, убедитесь, чтобы детям там было безопасно. Это должно быть местом уединения, а не карцером».

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