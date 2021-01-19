Праздничный калач: рецепт выпечки на Крещение от Наталки Денисенко
19.01.2021
Актриса театра и кино Наталка Денисенко поделилась рецептом праздничного калача на Крещение. По ее словам, такой готовила еще ее бабушка. А теперь попробовала и она. Видео с приготовлением — смотрите в материале!
«Помню, как моя бабушка замешивала все в огромной кастрюле (размером даже больше чем ведро), ставила ее на “припічок” и через время оттуда росло пахучее тесто. Это было как волшебство для меня. И косички такие она плела со скоростью света, ведь нас приезжало 6 внуков и кормили нас по всем законам “побывал у бабушки”.
Моей бабули уже нет на этом свете, но я всегда вспоминаю, как же вкусно, тепло и с душой она кормила нас, и как же приятно, что мой сыночек сегодня попробует такой же “святковий калач”», — написала Наталка.
Ингредиенты:
Мука — 1 кг
Молоко — 250―300 мл
Дрожжи — 10 г
Соль — 1/2 ч. л.
Яйца куриные — 4 шт.
Сметана — 100 г
Сливочное масло — 50―60 г
Растительное масло — 50 г
Изюм — 100 г
Сахарная пудра, корица — по желанию
Способ приготовления смотрите в видео от Наталки Денисенко: