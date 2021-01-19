Диетический морковный пирог от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского очень простой и интересный. В нем нет сахара, пшеничной муки, сливочного масла и яиц. По словам Владимира, его можно есть практически всем. Пошаговый рецепт морковного пирога найдете в материале.

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Ингредиенты:

морковь – 400 г

грецкий орех – 170 г

овсянка – 150 г

кокосовое масло – 130 г

корица

финики

Приготовление:

Натрите морковь на мелкой терке. Добавьте очищенные орехи. Очистите финики от косточки и мелко измельчите. Овсянку измельчите на блендере в муку. Смешайте все в миске и заправьте кокосовым маслом. Перемешайте, а затем выкладывайте в форму (в любую). Запекайте в фольге при температуре 180 градусов 30 минут. Охладите пирог.

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Подавать морковный пирог можно с сорбетом, мороженым. Также, по словам Владимира Ярославского, можно играть со специями и приправами.

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