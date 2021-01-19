Морковный пирог: диетический рецепт от Владимира Ярославского
19.01.2021
Диетический морковный пирог от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского очень простой и интересный. В нем нет сахара, пшеничной муки, сливочного масла и яиц. По словам Владимира, его можно есть практически всем. Пошаговый рецепт морковного пирога найдете в материале.
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Ингредиенты:
- морковь – 400 г
- грецкий орех – 170 г
- овсянка – 150 г
- кокосовое масло – 130 г
- корица
- финики
Приготовление:
- Натрите морковь на мелкой терке.
- Добавьте очищенные орехи.
- Очистите финики от косточки и мелко измельчите.
- Овсянку измельчите на блендере в муку.
- Смешайте все в миске и заправьте кокосовым маслом.
- Перемешайте, а затем выкладывайте в форму (в любую).
- Запекайте в фольге при температуре 180 градусов 30 минут.
- Охладите пирог.
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Подавать морковный пирог можно с сорбетом, мороженым. Также, по словам Владимира Ярославского, можно играть со специями и приправами.
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