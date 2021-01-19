Крещение — магическое и уникальное время. Именно сегодня можно решить многие проблемы, особенно те, что касаются отношений с любимым человеком. Так, победительница 14 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская на своей странице в Instagram поделилась крещенским заговором на любовь. Все подробности в материале.

Рубина Цыбульская на своей странице в Instagram разместила пост, в котором подробно описала крещенский заговор на любовь, который поможет помириться с парнем или мужем после даже самой серьезной ссоры. Победительница 14 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» акцентирует внимание на том, что это не приворот.

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Крещенский заговор на любовь

Для заговора нужно зажечь церковную свечу, взять ее в одну руку, а в другую — прозрачный стакан со святой водой. Затем нужно произнести:

«Пускай (имя избранника) станет моим! Крещенье Господне как только пройдет, милый мой ко мне сам придет!».

После этих слов нужно трижды капнуть воском от свечи в стакан и погасить свечу. Этой водой нужно умыться 19 января, а свечу следует отнести в церковь и зажечь ее за его здоровье в самое ближайшее время.

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