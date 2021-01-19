Гороскоп на 20 января 2021 года поможет многим принять правильное решение и сохранить работу. А кому-то уберечь личную жизнь от скандалов. Больше — в астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ.

Овен

Лишним не будет, если вы поговорите со своим партнером открыто. В налаженных отношениях всегда проще признаваться в наболевших темах. Не забывайте обращаться к партнеру уважительно, чтобы не было споров.

Телец

Вам нужно подвести итоги последних нескольких месяцев и почувствовать, готовы ли вы принять решение, которое способно изменить кардинально жизнь. Тельцам может невероятно повезти.

Близнецы

Чувствуете себя подавленным? Не сдавайтесь, ведь у вас замечательное будущее. В любой экстренной ситуации вы всегда действуете взвешенно и быстро. Не нужно в себе сомневаться!

Рак

Если вы не перестанете читать бесконечные лекции и нотации, то однажды действительно разозлите своего партнера. Просто расслабьтесь, дайте право выбора другому, не сомневайтесь в чужой правоте. Это поможет вам укрепить отношения с любимым человеком.

Лев

Избегайте открытых споров или борьбы за правоту с партнером. Это ни к чему не приводит! Лучше будьте ласковым и внимательным. Удивите вторую половину, приготовьте ужин и устройте вечер воспоминаний.

Дева

На рабочем месте сейчас приходится сталкиваться с несправедливостью. Более того, из-за этого ваша карьера может оказаться под серьезной угрозой. Держитесь на расстоянии от новых людей, сохраняйте спокойствие и правдивость.

Весы

Заботьтесь о своем здоровье и не относитесь к нему безрассудно. Кроме того, ешьте достаточное количество натуральных витаминов, чтобы не заболеть.

Скорпион

Вы немного напряжены, потому что точно не знаете, как к вам относится партнер. Не волнуйтесь без надобности, просто наслаждайтесь прекрасными моментами вместе с ним. Стрела Купидона уже нацелена ему в сердце.

Стрелец

Для вас очень важно, чтобы ваши коллеги воспринимали вас как образец для подражания. Поэтому вы должны вести себя соответствующим образом и завершить начатую работу.

Козерог

Уделяйте больше внимания своему здоровью в течение следующих нескольких дней и избегайте физических нагрузок. Останьтесь по возможности дома.

Водолей

Вам следует расслабиться. Останьтесь дома или побалуйте себя коротким отпуском. Пока вы возвращаетесь в форму, вы можете попробовать найти решение своих проблем.

Рыбы

День особенно благоприятен для деловых переговоров, мозговых штурмов и семинаров. Ваш разум сейчас бодрствует, и вас посещают самые оригинальные идеи. Вам также повезет в финансовых вопросах.

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