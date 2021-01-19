Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

День соборности Украины: факты о празднике

19.01.2021

22 января 1919 года был подписан Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Именно эту дату ежегодно отмечают как День соборности Украины.

день соборності україни

День соборности Украины: история

Исторически украинские земли часто входили в состав разных стран — Польши, России, Румынии, Австро-Венгрии. Объединить государство пытались выдающиеся украинские гетманы Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Петр Дорошенко, Филипп Орлик. Поэтому подписание Акта воссоединения в 1919 году стало праздником для всех украинских патриотов, которые продемонстрировали могучую волю к этнической и территориальной консолидации, а также самоопределение как независимой и объединенной нации.

День соборности Украины: празднование

Первое официальное празднование Дня соборности Украины на государственном уровне состоялось 22 января 1939 года в столице Карпатской Украины —  Хусте. Это была самая массовая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация украинцев — более 30 000 участников.

В современной Украине на государственном уровне впервые отмечался этот день уже в 1999 году.

день соборности Украины

День соборности Украины: символы

Живая цепь — символ и главная традиция Дня соборности Украины. Сегодня этот праздник отмечают созданием живых цепей, объединяющих Западную и Восточную части страны. Первую такую цепь создали в 1990 году, когда более миллиона патриотически настроенных украинцев взялись за руки и объединили путь от Киева до Львова.

В XXI веке эта традиция стала постепенно возрождаться. Обычно около тысячи людей собираются в живую цепь на киевском мосту Патона, символически объединяя таким образом правый и левый берега Днепра.

день соборности украины

В других городах Украины также образуют символическую живую цепь. Все желающие берут с собой государственные желто-голубые флаги и присоединяются, став частью цепи.

День соборности Украины — рабочий день.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить