Январь 2021 — первый месяц нового года — богат на церковные праздники. Среди них — Святой вечер, Рождество Христово, день памяти Василия Великого…. Однако помимо больших праздников, весь православный мир ждут не менее важные даты. Какие церковные даты будут отмечать верующие в первый месяц нового года? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в январе 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.

Январь — месяц, который порадует нас многими важными датами. Так, 6 января начинается цикл новогодне-рождественских праздников. Первый из них — Сочельник, или Святой вечер, — вечер накануне Рождества. 7 января весь православный мир отмечает Рождество Христово. Это один из самых главных религиозных праздников как у православных христиан, так и католиков. 14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

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Церковные праздники в январе 2021

1 января — праведного Илии Муромца, Печерского.

2 января — праведника Иоанна Кронштадского, чудотворца; преподобного Игнатия, архимандрита Печерского.

3 января — мученицы Иулиании.

4 января — великомученицы Анастасии Узорешительницы.

5 января — священномученика Василия, пресвитера; мучеников Макария и Иоанна.

6 января — Сочельник.

7 января — Рождество Христово.

8 января — Собор Пресвятой Богородицы.

9 января — апостола Стефана, первомученика и архидиакона.

10 января — мучеников 20000 никомидийских.

11 января — 14000 младенцев, от Ирода убиенных.

12 января — святителя Макария.

13 января — отдание праздника Рождества Христова.

14 января — Обрезание Господне; святителя Василия Великого.

15 января — предпразднство Богоявления; преставление Серафима Саровского;

16 января — пророка Малахии.

17 января — собор 70 апостолов.

18 января — навечерие Богоявления, Крещенский сочельник.

19 января — Крещение Господне.

20 января — попразднство Богоявления; собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января — преподобного Григория, чудотворца Печерского.

22 января — святителя Филиппа.

23 января — святителя Феофана Затворника.

24 января — преподобного Феодосия Великого.

25 января — мученицы Татианы.

26 января — мучеников Ермила и Стратоника.

27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

28 января — преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

29 января — блаженного Максима.

30 января — преподобного Антония Великого.

31 января — преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

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