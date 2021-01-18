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Татьяна Высоцкая показала, как проводит выходные с детьми

18.01.2021

Ведущая программы «Вікна-новини» и ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая показала, как проводит выходные с детьми перед стартом нового сезона. Новыми фото Татьяна поделилась у себя на странице в социальной сети. Больше — смотрите в материале.   

Снег, мороз и настоящая зимняя сказка заставили всех вспомнить былые времена и выйти с санями на улицу. Татьяна Высоцкая также воспользовалась уже столь редкой возможностью спуститься со снежной горки.  

«Два дня подряд на снежных горках — зима таки произошла! Тем более, на следующих выходных уже +4. Ловим момент красными носами, вжуххх», — написала ведущая.   

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