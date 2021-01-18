Крещение Господне: традиции и обычаи

Ежегодно 19 января православные верующие отмечают древнейший церковный праздник – Крещение Господне или, как еще его называют в народе, Богоявление. Узнайте в материале, какие традиции и обычаи издавна соблюдались в этот день.

Больше по теме: Поздравления с Крещением 2021 в стихах

19 января православные христиане чтут память о том дне, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Для православных Крещение – один из самых важных праздников в году.

Больше по теме: Как укрепить здоровье ребенка с помощью крещенской воды?

Крещенский сочельник

Крещенский сочельник – это вечер 18 января. В народе его также называют Крещенский вечер, Голодная кутья, Свечки. Весь день перед ним верующие соблюдают строгий пост. Хозяйки готовят на ужин сочиво — кутью из зёрен пшеницы, риса или ячменя, и несколько постных блюд.

Освящение воды

Еще со времен язычества воде приписывали исцеляющие свойства. А позже учеными было доказано, что вода может изменять не только свои свойства, но и состав под воздействием слов и мыслей человека. Этому выводу послужили многочисленные проведенные эксперименты. Так, христиане уверены, что молитва заряжает воду положительной энергетикой.

В народе бытует верование, что если на Крещение погрузиться в освященную воду три раза, душа и тело человека очистятся. Но Церковь опровергает это, ибо душа человека может очиститься только во время таинств крещения и исповеди. А неоправданное подвережние риску своего здоровья во время погружения в ледяную воду Церковь также не одобряет, ибо тело – это храм, вместилище души, и его нужно беречь: следить за его чистотой, здоровьем, не разрушать вредными привычками, не подвергать угрозе (если идет речь не о спасении чьей-то жизни). Окунаться в прорубь не воспрещается, но только если человек здоров и физически подготовлен, т. е. занимается моржеванием и не имеет медицинских противопоказаний.

Главная традиция 19 января – совершение молебна и освящение воды. Если молебен проходит возле водоема, то на нем к празднику специально проделывают крестообразную прорубь.

Также в этот день принято запасаться освященной водой и приносить ее своим родным и близким в дом. Такая вода не портится. Более того, она помогает избавиться от болезней и может поднять настроение в самый грустный день. Святить воду следует после церковной службы. Большое освящение воды проводится 18 января после Божественной литургии и 19 января, в день Крещения Господня.

Больше по теме: Какие обряды нужно проводить на Крещение

Водой святят жилище и хозяйство, чтобы обеспечить спокойствие и благополучие на весь год. Но при этом ни в коем случае нельзя ругаться.

Традиции

На Крещение принято умываться снегом в соответствующую погоду. Считается, что эта процедура омолаживает кожу лучше остальных способов. Для этого необходимо собрать чистый снег на Крещение и дать ему растаять, после чего нанести на лицо.

Многие пары заключают свои браки именно 19 января. Бытует мнение, что если узаконить отношения в этот день, вся дальнейшая семейная жизнь будет счастливой и спокойной.

В этот праздник молодые мамы стараются окрестить своих малышей.

В канун Крещения девушки гадают на свою судьбу, а сны с 18 на 19 января считаются вещими.

В Крещенский Сочельник готовят кутью. Остатки кутьи принято отдавать живности, а часть – складывать в отдельный горшок «на судьбу». Туда также следует добавить по три ложки тех блюд, которые стояли на столе в Крещенский Сочельник.

Также в Украине существует традиция на Крещенский Сочельник зазывать мороз. Поскольку на эти дни обычно приходятся самые лютые морозы, люди стараются задобрить стихию. В начале ужина хозяин с ложкой кутьи подходит к окну либо выходит на крыльцо и приглашает мороз словами: «Мороз, мороз, иди к нам кутью кушать!». А затем отвечает: «Не идешь? Ну, тогда не иди ни на рожь, ни на пшеницу. Не морозь ни нас, ни скот наш, ни птицу!».

Хорошая примета на Крещение – начать важное дело. Тогда его успешность в будущем вероятнее.

Отметим, что на Крещение нельзя работать. Лучше всего посвятить этот день близким, а также очиститься от грехов. Не стоит чрезмерно увлекаться гаданиями и застольями.

Читайте нас также в Viber и Telegram