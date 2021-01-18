Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ. Читайте гороскоп на 19 января 2021 года в материале.

Овен

Вы очень креативны, но со временем ваши силы исчерпывают себя. Просто позвольте другим помочь вам. Вы добьетесь неожиданного успеха с помощью других.

Телец

Наиболее разумным будет, если вы окажете своим близким помощь и поддержите их с любыми проблемами. Будь то в личной жизни или в работе, вы знаете, как мотивировать людей.

Близнецы

Вы заметно нервничаете. Лучший способ справиться со стрессом — это упражнения и физическая активность. Они помогают снять напряжение. Вы сразу заметите, как станете спокойнее и уравновешеннее.

Рак

В кратчайшие сроки вы решите все проблемы. Тяжелая работа, которая обычно была бы утомительной, вам дается очень легко. Ваш ум и смекалка в отличной форме.

Лев

В последнее время вы чувствуете себя очень стесненными. Львы с утра и до вечера заняты своей работой или домашним хозяйством. У вас нет минуты ни для себя, ни для партнера, ни для приятных вещей. Вам следует разобраться в ситуации и что-то изменить.

Дева

Кто-то пытается обмануть вас. Атака другого человека может быть успешно отражена, если будете внимательны и сосредоточены на том, что вам говорят малознакомые люди.

Весы

Вы всегда могли полагаться на свои чувства. Так что и сегодня прислушайтесь к своему сердцу. Вы очень правильно оцениваете свое окружение, поэтому сразу становится ясно, кто юлит и лицемерит.

Скорпион

Вы очень сильно ошиблись в одном человеке. Ваш гнев не будет знать границ, и от этого может стать еще хуже! Ложная дружба закончилась, поэтому отпустите ситуацию и совладайте собой.

Стрелец

Вы умеете заразить людей своей жизнерадостностью. Во вторник особенно уместны телефонные звонки друзьям или родственникам. Они определенно нуждаются в такой энергии. Успехов!

Козерог

Козерогам нужно судить людей не только по их внешнему виду и модному стилю, но и давать им возможность представиться. Многие достойные люди не могут стать близким другом для вас, ведь вы сразу отсеиваете их.

Водолей

Во вторник вам следует избегать споров. Из-за ваших перепадов настроения другим людям сложно с вами разговаривать. Не помешало бы проводить больше времени в одиночестве и позволять своим мыслям успокоиться.

Рыбы

Этот день будет морально сложным. Вы погрузитесь в глубокий самоанализ. Лекарства от грусти нет. Просто настраивайтесь на позитив. Стройте планы, которые будут вас радовать.

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