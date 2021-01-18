Актрисе Антонине Хижняк сделали операцию

Актрисе популярных сериалов «Слід» и «Спіймати Кайдаша» Антонине Хижняк провели операцию. Врачи удалили титановую пластину, которую устанавливали после перелома ноги. Детальнее читайте в материале.

Актриса детективного сериала «Слід» Антонина Хижняк опять оказалась на операционном столе. Врачи удалили титановую пластину, которую установили летом, когда актриса сломала ногу. Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram.

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«Вот такая история была у меня в ноге последние полгода. Все, теперь официально я больше не капитан Титан. Это смех сквозь слезы, если что. На самом деле, это очень больно, страшно и утомительно. Но другого выхода, как держаться и идти дальше, нет. Во всех смыслах этого слова. Впереди пару дней на костылях (давно не виделись), и снова в реабилитацию и к работе!» — поделилась переживаниями Антонина.

Напомним, в августе прошлого года во время съемок актриса сломала ногу. Тогда женщине провели операцию и поставили титановую пластину.

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