Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому нужно обратить внимание на свое здоровье, а кого ожидают перемены в жизни? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 18 по 24 января 2021 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

В начале недели глупо ждать прибыли, а вот ближе к пятнице вы можете получить небольшую финансовую помощь. Так что на протяжении недели стоит воздержаться от крупных финансовых вложений. Лучше четко распределить бюджет. Что касается отношений с противоположным полом, то кардинальных изменений не предвидится.

Гороскоп на неделю — Телец

Неделя будет несколько напряженной. На работе есть некоторое недопонимание с коллегами. А вот в отношениях с любимым человеком могут возникнуть ссоры. Чтобы избежать серьезного скандала, перестаньте срывать свою злость на партнере. Так вы только усугубите ситуацию. В финансовой сфере все в порядке. Деньги есть. И еще будут.

Гороскоп на неделю — Близнецы

На работе у вас сильная загруженность. Из-за этого совсем не хватает времени на вторую половинку. Чтобы избежать недопонимания, не стоит скрывать правду. Честно расскажите, что сейчас очень устали и не горите желанием отдаваться любовным утехам. Однако на выходных ситуация может измениться. Если есть такая возможность, проведите день на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю — Рак

Раков ждет прекрасная неделя. Все трудности позади. С любимым человеком выстроены гармоничные отношения, на работе все в ажуре. Так что можете смело наслаждаться жизнью. А вот одиноких представителей знака ждет приятное знакомство, которое может перерасти во что-то большее.

Гороскоп на неделю — Лев

Опасная неделя. Вы жаждете перемен, однако они могут наступить немного позже. Не подгоняйте события. Всему свое время. Будьте осторожны с новыми знакомыми. Вы и так немного недоверчивы, но на этой неделе вам стоит проявить особую бдительность. Что касается финансов, то здесь все стабильно. С чем мы вас и поздравляем.

Гороскоп на неделю — Дева

Вы себя немного недооцениваете. В начале недели вам может поступить интересное предложение. Не отказывайтесь от него. Вы сможете себя проявить. Если необходимо, обратитесь за помощью. В этом нет ничего постыдного. Ближе к выходным может немного ухудшиться состояние здоровья. Обратите на это особое внимание.

Гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе люди будут вас явно раздражать. Однако звезды советуют не срывать на них свою злость. Постарайтесь контролировать свои эмоции и уходить от ссор. Однако при необходимости не бойтесь себя защищать. Зато в отношениях со второй половинкой царит полная гармония. Возможно, есть смысл переходить на новый уровень.

Гороскоп на неделю — Скорпион

На этой неделе вам стоит остановить все финансовые операции. Есть риск прогореть или попасться в лапы мошенников. Также стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Есть риск обострения хронических заболеваний. Возможно, вам стоит возобновить утренние пробежки? Подумайте над этим.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Для вас наступает приятное время. Близкие будут радовать и удивлять, на работе возможно повышение зарплаты или повышение в должности. Будьте внимательны к советам друзей. Не все они хороши. Возможно, на вас кто-то точит зуб. Разоблачите негодника. Выходные проведите в кругу семьи.

Гороскоп на неделю — Козерог

Вас ждет очень важная неделя, которая сулит сплошные перемены. Вы можете сменить работу или место жительства. Да что там, вполне вероятно, что вам предложат новую должность. И не где-нибудь, а в другой стране. Смело соглашайтесь. Нужно использовать все шансы, которые вам предлагает Судьба.

Гороскоп на неделю — Водолей

На этой неделе вам стоит отказаться от знакомств с противоположным полом. Ничего хорошего они вам не принесут, лишь только разочарование. Однако стоит задуматься над возобновлением прошлых отношений. Возможно, вы поспешили? Также стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Ешьте больше фруктов и пейте много чая.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Множество приятных и даже судьбоносных встреч ожидает вас в данный период. Романтическое настроение захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно прислушивайтесь к интуиции. Но и о работе не забывайте. Она сама себя не сделает. А вот выговор от начальства получите вы.

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