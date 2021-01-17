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Гороскоп на 18 января 2021 года

17.01.2021

Гороскоп на 18 января 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен сосредоточиться на работе, а кому стоит быть более сдержанным? Читайте гороскоп на 18 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен

День, который нужно посвятить переговорам. Вы будете просто в ударе, а это значит, что вам удастся склонить на свою сторону даже самого ярого оппонента. 

Телец

У вас могут возникнуть спорные вопросы, однако благодаря своим дипломатическим способностям вы с легкостью все урегулируете. Вечер проведите в компании любимого человека. 

Близнецы

Порой вы не замечаете элементарных вещей. Даже так: вы просто не хотите их видеть. Из-за своей лени вы до сих пор не продвинулись ни на йоту в решении важных вопросов. Звезды советуют наконец посмотреть правде в глаза. 

Рак

День пройдет под знаком накопления и наращивания деловых контактов. Вам удастся познакомиться с влиятельными людьми и заручиться их поддержкой. 

Лев

Вы слишком эмоциональны. Из-за этого страдают ваши близкие. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Даже если это сложно. Иначе испортите отношения с родными людьми. 

Дева

Если вам кажется, что на работе вас не ценят, возможно, стоит поискать варианты получше. Начало года — прекрасное время для перемен. Удача вам будет сопутствовать. 

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Весы

Вы будете просто нарасхват. Все так и хотят пригласить вас в гости. Выберете компанию по душе — и прекрасный вечер вам обеспечен. 

Скорпион

Прекрасный день, который стоит посвятить планированию будущего. Также нужно уделить внимание учебе. Если есть необходимость, обратитесь за помощью к репетитору. 

Стрелец

Немного сумбурный день. Вы успеете переделать много дел, однако из-за спешки и невнимательности можете наделать ошибок. Звезды советуют быть более осторожными и не принимать поспешных решений. 

Козерог

Вы с самого утра сможете переделать кучу дел. А вот вторую половину дня лучше посвятить отдыху. Проведите вечер в тишине. 

Водолей

Вы окажетесь в центре внимания. Представители противоположного пола так и мечтают с вами познакомиться. Так дайте им такую возможность, уважьте своим вниманием. 

Рыбы

Звезды рекомендуют отказаться от вечеринок и праздников и полностью сосредоточиться на работе. Накопилось немного деи. И их пора закончить. Так что вперед. 

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