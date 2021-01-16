Приметы на Крещение Господне – 19 января
16.01.2021
Ежегодно 19 января весь православный мир празднует Крещение Господне. В этот день принято ходить в церковь, где батюшка освящает воду, которую потом каждый прихожанин забирает себе в дом. Также вода освящается и в источниках. Там священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь, после чего вода в этом источнике считается целебной, а все желающие могут окунуться. Говорят, что вода, освященная в этот день, обладает некой силой, которая даже способна излечить от недугов.
А вот крещенские приметы считаются самыми верными. Так на что же стоить обратить внимание в день праздника Крещение Господне?
Приметы на Крещение Господне
- Если в Крещение холодная и ясная погода, то лето будет засушливым, весна начнется рано, а «бабье лето» продлится дольше положенного ему срока, а если пасмурная и снежная — к обильному урожаю.
- Богоявление под полный месяц — к большому разливу, а если новолуние, то ждите долгих морозов.
- Много снега на Крещение – к крепкому здоровью! Талый крещенский снег, как и крещенская вода, имеет мощную исцеляющую силу, которую не теряет весь год.
- Синие облака в крещенский полдень сулят урожайный год.
- Часто лают собаки — будет много дичи, а также к благополучию и материальному достатку.
С праздником Крещения Господнего!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+