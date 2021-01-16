Телеграмм сегодня — это нечто большее, чем средство общения. Это свой уникальный мир, в котором каждый для себя может найти очень много полезной информации. Но как не затеряться и выбрать действительно стоящие каналы? Читайте в нашем материале подборку лучших телеграмм-каналов зимы 2021.

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«Суперлюди» — это телеграмм-канал, в котором очень много полезных лайфхаков о бизнесе и не только. Тут вы найдете поучительные истории о факапах и взлетах бизнесов разного масштаба и географии, анонсы интересных публикаций из англоязычных источников. Также на канале много анонсов новых образовательных курсов и ивентов, бизнес-идей и разборов рецептов успеха. Одним словом, тут можно найти все для того, чтобы построить успешный и прибыльный бизнес.

Prometheus — это украинская платформа бесплатного онлайн-образования. Здесь можно найти подробные анонсы про интересные курсы. Как утверждают создатели канала, на их платформе учатся более одного миллиона уникальных пользователей, из которых более 26 тысяч имеют больше трех сертификатов об успешном завершении онлайн-обучения. Так что если вы давно мечтали повысить свою квалификацию или освоить новую профессию, вам сюда.

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Этот канал — кладезь полезных советов по воспитанию и не только . Его автор — известный эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Здесь вы найдете много советов и лайфхаков по воспитанию детей: как научить ребенка правильно распоряжаться деньгами, как вырастить его уверенным в себе и успешным, как пережить возрастные кризисы детей и при этом сохранить с ними доверительные отношения, как найти баланс между материнством и карьерой ― и еще очень много полезной информации. Плюс канала в том, что здесь также можно найти много лайфхаков, которые будут полезны не только родителям, но и всем, кому интересна тема психологии и межличностных отношений.

LABA — это канал, в котором можно найти много полезной информации о бизнесе, корпоративных штуках, HR, маркетинге и инновациях. Здесь вы также найдете много анонсов статей не только о маркетинге, но и о бизнес-процессах, организации труда, анонсы различных курсов, а также практические советы от тех, кто уже добился немалых успехов в бизнесе.

TripMyDream — тот канал, который, пожалуй, не нуждается в специальном представлении. Здесь вы найдете все, что касается темы путешествий. Где и как купить билеты по самым выгодным ценам, как правильно подготовиться к поездке, что взять с собой в ручную кладь или чемодан, а от чего и вовсе стоит отказаться. Одним словом — это канал для тех, кто мечтает путешествовать. И пусть сейчас во всем мире карантин, но он рано или поздно закончится — и все мы снова сможет свободно путешествовать.

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