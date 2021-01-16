Серии информационных роликов, посвященные правилам безопасности и личному опыту борьбы с COVID-19, объединены хэштегом #будьтевідповідальні, продолжают выходить в эфир всех телеканалов медиагруппы. Информационные кампании реализуются в партнерстве StarLightMedia, Красного Креста при поддержке Датского Красного Креста, Министерства иностранных дел Дании и UNICEF.

StarLightMedia продолжает системную работу для обеспечения безопасности жизни и здоровья украинцев во время пандемии. Медиагруппа вместе с партнерами запустила две информационные кампании, чтобы напомнить зрителям о правилах безопасности и мотивировать их заботиться о себе и окружающих людях.

В первой серии роликов известные украинцы, которые уже переболели COVID-19, делились собственным опытом борьбы с заболеванием, рассказывали о правилах безопасности, которых придерживаются сейчас, чтобы не заболеть снова, и призвали украинцев беречь себя.

Сейчас вышла вторая серия информационных роликов, посвященная необходимости ношения масок. Ведущие и звезды еще раз напомнят украинцам, что это один из ключевых методов противодействия заражению. Героями роликов стали Сергей Костыра, Григорий Решетник, Юлия Зорий и Александр Педан.

Video: Каждый несет ответственность за всех: StarLightMedia продолжает информационную кампанию для противодействия распространению COVID-19

Video: Каждый несет ответственность за всех: StarLightMedia продолжает информационную кампанию для противодействия распространению COVID-19

Video: Каждый несет ответственность за всех: StarLightMedia продолжает информационную кампанию для противодействия распространению COVID-19

Video: Каждый несет ответственность за всех: StarLightMedia продолжает информационную кампанию для противодействия распространению COVID-19

Содействие здоровью и благополучию – одна из целей устойчивого развития StarLightMedia. Напомним, в начале пандемии медиагруппа уже реализовывала две масштабные информационные кампании: #залишайсявдома и #залишайсясвідомим, – которые помогали украинцам разобраться с правилами безопасности во время первого локдауна и после смягчения его правил.

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