Говорят, что праздник Крещение Господне, которое весь православный мир отмечает ежегодно 19 января, самое лучшее время для того, чтобы загадать заветное желание. Предлагаем проверить, так ли это на самом деле, и в ночь с 18 на 19 января загадать свое желание. Как же это правильно сделать и когда – читайте в нашем материале.

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Перед тем, как что-то просить у Вселенной и Всевышнего для себя, поблагодарите уже за то, что имеете. Не лишним будет мысленно простить и забыть все былые обиды. Сделали? Теперь можно приступать. Существует несколько разных способов загадать желание на Крещение. Мы расскажем о самых популярных из них.

Как правильно загадать желание на Крещение

Напишите 12 желаний на маленьких листочках бумаги, положите их под подушку, а наутро вытащить три из них. Именно они обязательно сбудутся.

В крещенскую ночь поставьте на стол чашу с водой и понаблюдайте за ней. Если в полночь по воде пойдет рябь, то надо обязательно в этот момент успеть загадать желание.

Когда будете на берегу озера, реки или родника, возьмите кристалл перламутра или аквамарина. Там представьте свое желание в виде яркой вспышки и бросьте кристалл в воду.

Ложась спать перед праздником Крещения, задайте вопрос о своей судьбе, на который хотели бы узнать ответ. Сон, который приснится этой ночью, — пророческий. Постарайтесь его запомнить. Для этого советуем заранее приготовить блокнот с ручкой, чтобы сразу записать. Во сне вы и найдете ответ на свой заданный вопрос.

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