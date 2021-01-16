Гороскоп на 17 января 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен избавиться от хлама, а кому стоит заняться духовными практиками? Читайте гороскоп на 17 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Лучшее, что вы можете сделать в воскресенье, это очистить свой дом и голову от хлама. Если есть желание и потребность, можно отказаться от ненужных отношений, которые вас тормозят.

Телец

На работе вас ждет непростой день. Из-за того, что начальство не сможет внятно объяснить свою просьбу, целый день проведете, как на иголках.

Близнецы

Вас ожидает очень долгий и мучительный разговор с любимым человеком. И его исход будет зависеть от вас. Подумайте, чего вы хотите, и вперед.

Рак

Напряженный день. Вы можете попасть в стрессовую ситуацию, которая полностью выбьет почву из-под ваших ног. Постарайтесь не паниковать. Подумайте, как можно выйти из сложившихся обстоятельств.

Лев

Вы оказались в сложной ситуации. В моменты отчаяния обратитесь за помощью, не опускайте рук. Если поддержки не найдете, займитесь аутотренингом.

Дева

Сосредоточьте все свои силы на выполнении своих непосредственных служебных обязанностей. Откажитесь от сплетен. Они могут привести вас к конфликту, в котором вы еще окажетесь виноваты.

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Весы

Пришло время задуматься над тем, что пора бы уже обратить внимание на представителей противоположного пола. Если вы давно не решались подойти к предмету своего обожания, то сегодня как раз тот самый лучший день. Вперед.

Скорпион

Вам стоит обратить особое внимание на свой сон. Из-за недосыпания вы находитесь в постоянном раздражении, а от этого страдают ваши близкие. Постарайтесь хорошо отдохнуть. Глядишь, и отношения улучшаться.

Стрелец

Если вам понадобится помощь, обратитесь к близким людям. Прислушайтесь к их мнению. Они помогут решить все вопросы.

Козерог

Козерогам стоит посвятить день духовным практикам. Откройте в себе новые грани. Кто знает, возможно, именно это позволит вам сдвинуться с мертвой точки.

Водолей

С чем вам надо бороться, так это с беспорядком в своих мыслях. Пусть каждый ваш шаг будет мотивирован практицизмом, тогда вы сможете без лишних усилий достичь того, к чему стремились.

Рыбы

Вы полностью поглощены новыми отношениями. Однако звёзды предупреждают: не теряйте головы. Чувства переменны, а вот работа сама себя не сделает.

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