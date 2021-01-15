В 2021 году наша жизнь не обойдется без Ретроградного Меркурия. Как же часто мы ощущаем на себе воздействие космических тел? Согласитесь, лишняя усталость, прилив энергии, неудачи или неожиданное везение, — все это может стать результатом Ретроградного Меркурия. Когда же он будет в 2021 году и как именно повлияет на жизнь?

Начать нужно с того, что Меркурий отвечает за коммуникации между людьми. В то время, когда планета будет осуществлять ретродвижение, у многих могут прослеживаться проблемы в общении, логическом мышлении, понимании и везении.

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Однако этот период прекрасен для самоанализа. Вы можете с легкостью найти свои проблемные точки, поменять отношение к происходящему, изменить или подтвердить жизненные цели. Также можно быстро огрузиться в ностальгию, но не для рефлексии и самобичевания, а для выведения плюсов и минусов, анализа совершенных ошибок.

Ретроградный Меркурий в 2021 году

В 2021 году Ретроградный Меркурий настигнет нас трижды:

30 января – 21 февраля.

30 мая – 23 июня.

27 сентября – 18 октября.

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