Гороскоп на 16 января 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кто может встретить интересного человека, а кому можно смело начинать ремонт? Читайте гороскоп на 16 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Благоприятный день. Скорее всего, вам удастся сдвинуть с мертвой точки те дела, которые не давали вам покоя на протяжении последних недель. Все начинает налаживаться.

Телец

Вы в полной боевой готовности и решительно настроены уничтожить всех врагов, а заодно и врагов врагов. Остыньте. Не принимайте решений сгоряча.

Близнецы

Вы полны надежд. Однако вам стоит снять с себя розовые очки и посмотреть на мир трезво. Не все так гладко, как вам бы этого хотелось. Звезды советуют проявить благоразумие и наконец-то начать действовать.

Рак

Прекрасный день, который сулит успех представителям творческих профессий. Вы сможете реализовать очень амбициозный проект, который по достоинству оценят и коллеги, и начальство.

Лев

Вы разбиты. Оно и не удивительно. Беда пришла оттуда, где вы ее не ждали. Не стоит сразу же опускать руки. Посмотрите по сторонам, может, есть еще что-то, чего вы не замечали раньше? Боритесь до конца.

Дева

Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, — многое зависит не только от вас.

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Весы

Очень удачный день для того, чтобы сотворить шедевр. И неважно, в какой области вы работаете. Вдохновение так и бурлит. Так дайте же ему выход и не зарывайте свой талант в землю.

Скорпион

Прекрасный день, чтобы начать ремонт или прикупить новую машину. Однако звёзды предупреждают: будьте очень осторожны и не связывайтесь с кредиторами. Лучше меньше, да лучше. Иначе есть риск попасть в долговую яму.

Стрелец

Прекрасный день для новых знакомств. Не засиживайтесь дома. И пусть карантин вносит некоторые ограничения, все же есть шанс встретить интересного человека.

Козерог

Неблагоприятный день. Опасайтесь интриг, зависти. Может возникнуть необходимость в помощи друзей. Не стесняйтесь просить об услуге. Лучше потом поблагодарите их.

Водолей

Звезды советуют провести день наедине с собой. Помедитируйте, почитайте хорошие книги. Загляните в свой внутренний мир и подумайте, чего на самом деле вы хотите.

Рыбы

День положительных эмоций. На вашем пороге может появиться человек из прошлого. Хороший человек. Можете смело отдаться воспоминаниям в приятной компании.

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