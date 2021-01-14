Гороскоп на 15 января 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно пригласить друзей, а кто может готовиться к началу новой жизни? Читайте гороскоп на 15 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

С самого утра день подарит вам много сюрпризов. Однако будьте осторожны, чтобы не попасться на уловку от недругов.

Телец

Вам хочется тепла и уюта. Звезды советуют сделать небольшую уборку в доме и пригласить друзей на ужин. Вечер в приятной компании вам обеспечен.

Близнецы

Иногда в попытке приятно провести время с друзьями вы забываете о своей второй половинке. Чтобы избежать ссор и разговоров, уделите любимому человеку немного времени.

Рак

Вы поставили перед собой очень много задач. Пришло время начинать воплощать их в реальность. Однако звезды советуют не распыляться, а действовать поэтапно и системно.

Лев

Вы принимаете слишком близко к сердцу любые неудачи или проколы. Как свои, так и своих близких. Отпустите ситуацию. Иногда для решения проблемы нужно время. Так дайте его себе.

Дева

Этот день целиком и полностью посвятите себе. Займитесь любимым делом: почитайте книгу, посмотрите любимый фильм, проведите время с детьми или родителями. Забудьте на вечер о всех проблемах и полностью расслабьтесь.

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Весы

Вы в предвкушении начала нового этапа в своей жизни. И пусть он вас не пугает. Если хорошо постараетесь и будете верить в свои силы, все у вас получится. Главное ― не сдаваться после первой же неудачи.

Скорпион

Вы будете слегка раздражительны. Только не конфликтуйте ни с кем. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, иначе от скандалов не отделаться. А потом пожалеете о случившемся.

Стрелец

У вас полно планов и надежд. И что самое главное, все они реальны и очень быстро реализуются. Не бойтесь обращаться за помощью к тем людям, у которых больше опыта.

Козерог

С самого утра вы будете полны сил и энергии. Начните решать самые сложные задачи. А после обеда останутся мелкие дела, которые не потребуют от вас слишком много усилий. Вечер проведите в тишине.

Водолей

Вы немного запутались и не понимаете, чего хотите. Чтобы решить все вопросы, можете спросить советов у друзей, но последнее слово все же оставьте за собой. Прислушайтесь к своему сердцу. Оно подскажет.

Рыбы

Вы на пороге новой жизни. Перемены придут тогда, когда вы их и ждать не будете. Принимайте с благодарностью все подарки Судьбы. А их будет немало!

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