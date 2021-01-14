Зимой глинтвейн — самый подходящий напиток. Он согревает, вкусно пахнет и может быть безалкогольным. Секреты приготовления глинтвейна от участников «МастерШеф» найдете в материале.

Как готовить глинтвейн:

Смешать вино со вторым напитком. Разогреть смесь в кастрюле на небольшом огне. Добавить нарезанные тонкими слайсами фрукты. Перемешать. Добавить специи.

Португальский глинтвейн

Ингредиенты:

Портвейн — 375 мл

Крепленое вино «Мадейра» — 375 мл

Апельсин — 1 шт.

Палочка корицы — 2 шт.

Гвоздика

Французский кофейный глинтвейн

Ингредиенты:

Красное сухое вино — 200 мл

Эспрессо — 1 порция

Палочка корицы — 1 шт.

Имбирь

Апельсин — 2 дольки

Сахар — 1 ст. л.

Кардамон (по вкусу)

Гвоздика (по вкусу)

Бадьян (по вкусу)

Английский глинтвейн

Ингредиенты:

Темный ром — 2 ст. л.

Красное сухое вино — 45 мл

Лимон — 1 ломтик

Сахар — 2 ч. л.

Мускатный орех — 1 ч. л.

Палочка корицы — 1 шт.

Испанский глинтвейн

Ингредиенты:

Сухое красное вино — 1 бутылка

Мандарин (с цедрой) — 1 шт.

Лимонная кожура — 4 полоски

Сахар — 2 ст. л.

Палочка корицы — 1 шт.

Ванильный стручок — половина

Бренди — ¼ стакана

Мускатный орех — 1 ч. л.

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Немецкий глинтвейн

Ингредиенты:

Красное сухое вино — 1 бутылка

Сахар — ¼ стакана

Анис — 1 шт.

Лимон — ½ шт.

Гвоздика — 3 шт.

Кардамон — 3 стручка

Итальянский белый глинтвейн

Ингредиенты:

Белое полусладкое вино — 1 бутылка

Апельсин — 1 шт.

Грейпфрут — ¼ шт.

Сахар — 2 ст. л.

Палочка корицы — 1 шт.

Сухая гвоздика

Бадьян — 1 шт.

Скандинавский глинтвейн

Ингредиенты:

Красное сухое вино — 1 бутылка

Коньяк или водка — ½ бутылки

Гвоздика сушеная — 25 шт.

Палочка корицы — 5 шт.

Изюм — ½ чашки

Очищенный миндаль — 1 стакан

Кардамон — 1 ч. л.

Сахар — 2 стакана

Апельсин — 1 шт.

Болгарский яблочный глинтвейн

Ингредиенты:

Розовое вино — 1 бутылка

Сахар — 200 г

Яблоки — 200 г

Черный перец — 15—20 горошин

Палочка корицы — 2 шт.

Гвоздика — 10 г

Лимон — 1 шт.

Вишневый глинтвейн

Ингредиенты:

Красное десертное вино — 2 бутылки

Вишневая наливка — 500 мл

Гвоздика — 5—6 шт.

Молотая корица — щепотка

Лимон — 1 шт.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

Темный виноградный сок — 1 л

Гвоздика — 4 стручка

Бадьян — 2 шт.

Корень имбиря — 1/3 шт.

Молотая корица — 1/4 ч. л.

Мускатный орех — на кончике ножа

Лимон — 1 шт.

Приятного аппетита!

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