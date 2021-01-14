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Эктор Хименес-Браво отмечает день рождения

14.01.2021

Сегодня свое 49-летие празднует судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Поздравляем талантливого повара с днем рождения и желаем успехов во всех начинаниях!

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Совсем скоро на телеканале СТБ начнется 3 сезон кулинарного шоу  «МастерШеф. Профессионалы». И сегодня строгий, но справедливый судья Эктор Хименес-Браво отмечает свой 49-й день рождения.

Редакция сайта СТБ присоединяется ко всем пожеланиям родных и близких!

День Рождения — прекрасный повод еще раз выразить благодарность близким и озернутися вокруг и увидеть, кто пройдя с тобой через года, все еще остается рядом! Загадывая желание над тортом прошлого года, я точно не ожидал такого результата! Было сложно, но главное, что мы через это прошли. Теперь мы еще сильнее, имеем больше жизненного опыта.

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Эктор уже не первый год делится с начинающими поварами своим бесценным опытом. Его мастерству и таланту может позавидовать любой, кто знает толк в высокой кухне, и даже те, кто просто любит вкусную еду! В каждом сезоне «МастерШеф» Эктор удивляет нас своими знаниями и умениями, а участники с удовольствием уже который год подряд прислушиваются и равняются на него.

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