Пока идет локдаун, Rocket привезет пищу тем, кто ее не заказывал, но очень в ней нуждается. Украинский сервис доставки объявил о новом социальном проекте — доставке комплексных обедов малообеспеченным семьям киевлян, которых коснулась эпидемия ВИЧ/СПИДа.

Проект реализуется совместно с Фондом Елены Пинчук и КМДА. Он направлен на поддержку незащищенных слоев населения, а также на уменьшение социальных контактов в период эпидемии Covid-19. Приготовление пищи и ее доставка будут осуществляться с соблюдением всех карантинных ограничений.

С 13 января и до конца локдауна Rocket ежедневно будет доставлять около 1000 комплексных обедов. Они включают в себя мясное блюдо с гарниром, салат и хлеб. Доставлять курьеры Rocket будут по всему Киеву.

«Мы готовим пищу самостоятельно, без использования полуфабрикатов от внешних поставщиков. Поэтому каждый день мы будем радовать людей свежими и вкусными блюдами. Обеды готовятся в собственных ресторанах сервиса Rocket, так называемых Dark Kitchen, находящихся в пяти различных локациях столицы», — рассказал Юрий Смирнов, руководитель направления Dark Kitchen сервиса Rocket.

Инициатором и спонсором проекта выступил сервис доставки Rocket. Список адресатов предоставили Фонд Елены Пинчук и КМДА.

«Это уже вторая благотворительная совместная активность Rocket и КМДА. Во время весеннего локдауна компания одна из первых выступила с инициативой доставки продуктовых наборов для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Тогда совместными усилиями Rocket и социальных служб Киева было доставлено более 12 000 продуктовых наборов первой необходимости. Город всегда будет поддерживать такие социальные инициативы и предоставлять разностороннюю поддержку», — отметила заместитель председателя КМДА Марина Хонда.

Дополнительная информация:

Rocket — украинский сервис доставки, основанный в 2018 году как Raketa. С выходом на международный рынок компания сменила название на Rocket. Сегодня курьеры Rocket доставляют заказы в 27 украинских городах, а с декабря 2020 — в столице Кипра, Никосии. В планах на 2021 — запустить доставку Rocket в десяти европейских странах.

Фонд Елены Пинчук основала Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабря 2017 года было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом организация вместе с фундацией Кока-Колы также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа и сексуальное образование остаются приоритетными темами в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

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