Зимние праздники продолжают радовать украинцев, ведь с их помощью волшебное настроение можно продлить еще на несколько морозных дней. Не забудьте поздравить близких и друзей со Старым Новым годом! Мы подобрали самые интересные, оригинальные и теплые пожелания.

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Пусть этот Старый Новый год

Тебя накроет позитивом,

И счастье светлое придет,

И будет жизнь твоя красивой!

Пускай царит в душе уют,

Пусть будут море доброты

И много радостных минут,

Ведь сбудутся твои мечты!

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Пусть этот Старый Новый год

Вам много счастья принесет.

Пусть деньги сыплются мешками,

Добро всегда пусть будет с вами!

Желаю всем веселья, смеха,

Желаю только лишь успеха,

Чтобы сбывались все мечты,

Не знать проблем и суеты!



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***

В этот Старый Новый Год

Торжествует весь народ,

И, конечно же, тебе,

Пожелаю я в судьбе:

Счастья светлого большого,

Радостных событий много,

Также и добра, и смеха,

И во всех делах – успеха!

***

В этот праздник долгожданный

Пожелать хотим скорей,

Чтоб сбывались все желанья,

Было много светлых дней!

Пусть красиво и чудесно

Ваша строится судьба,

Старый Новый Год, как песня,

Дарит радость вам всегда!

***

Пусть вам Старый Новый год

Принесёт любовь, достаток,

В дом уют пускай придёт,

Радость будет на подхвате!

Благоденствие и нежность

Заполняют пусть ваш мир.

Год подарит безмятежность,

Как волшебный сувенир!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Поздравляем со Старым Новым годом каждого из вас!

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