Искушенные модницы с наступлением нового времени года постоянно находятся в поиске самых свежих идей нейл-арта, стараясь не отставать от трендов и держать руку на пульсе моды. Смотрите тренды маникюра на длинные ногти на зиму 2021 прямо сейчас!

На пике популярности зимой 2021 станет маникюр с глубокими цветовыми решениями – от манящих глубоких тонов до нежных пастельных оттенков. Главное правило в выборе лака для зимнего маникюра в любом из направлений – это холодная цветовая гамма.

Зимой 2021 актуальными будут дизайны ногтей в традиционных нейл-техниках – лунный, градиент, французский в модном представлении. Подбирая зимний маникюр на каждый день и в офис, отдавайте предпочтение минимализму, оригами, графическим мотивам. Рассматривая же ультрамодный маникюр для торжества зимой 2021, обратите внимание на втирку и пудру — они создают как яркий, так и лаконичный манящий эффект на ногтях.

Помимо забавных принтов, зимний дизайн ногтей предусматривает вариации с красочными и захватывающими пейзажами, полупрозрачными зарисовками в растительном стиле, а также тематические рисунки с эффектными наклейками-слайдерами. Не бойтесь пробовать новый и непривычный зимний дизайн, демонстрируя свежие тренды и направления в нейл-индустрии 2021 года на своих ручках.

Белый зимний нейл-арт

Безупречный белый – всегда простой и лаконичный маникюр, который должен стать для вас must have этой зимой. Белый хорош и на коротких, и на длинных ногтях. Сделать зимний маникюр в белом цвете изящным помогут вензеля и кружевные мотивы на отдельных пальчиках, россыпь блесток, очертание лунок тоненькими веточками, бульонки, а также цветная фольга.

Игривые и забавные зверушки

Вы приуныли от зимней непогоды, хотите зарядиться позитивными эмоциями и поднять настроение не только себе, но и окружающим? Тогда почему бы не выбрать в качестве зимнего дизайна ногтей 2021 года рисунки с мультяшными и игривыми животными. Модный маникюр зимы очень эффектно выглядит с пингвинами и оленями, белыми медведями и мишками Тедди, зайчиками и кошечками. Дополнят же рисунки зверушек дизайн «свитер», омбре, а также декоративные средства для маникюра зима 2021 года.

Стильное оригами

Зимой 2021 украсьте несколько пальчиков эффектным оригами. Такой маникюр смотрится очень сдержанно, особенно выполненный на матовом покрытии. Также стоит применять приглушенные тона – винный, бордо, сливовый, бежевый и кремовый. Графически выполненные животные-оригами в зимнем дизайне ногтей 2021 имеют очень стильный и непринужденный вид.

Инкрустация камнями

Рождественские и новогодние мотивы непременно должны отражаться и в трендовом зимнем дизайне ногтей. И в этом важную роль нейл-мастера отводят камням. Покрытые лунки, снежинки из камушков, вся поверхность ноготка или же дополнение зимней композиции в нейл-арте – выбирать вам.

Зимний «sweet bloom»

Запомнится интересный зимний нейл-арт в технике «sweet bloom», создающей очаровательные и потрясающие объемные рисунки на ногтях. Нежность маникюра «sweet bloom» этой зимой не оставит ваши ручки без внимания — это уж точно!

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