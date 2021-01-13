Обряд посевания – одна из главных традиций празднования Старого Нового года, который украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. В нашем материале мы расскажем, когда, чем и как следует посевать на Старый Новый год 2021. Кроме того, здесь вы найдете интересные стихи для посеваний, с которыми можно смело отправиться в гости к соседям, родным и близким.

Посевание на Старый Новый год – это давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальщики преследуют другие цели, но традиции остаются традициями.

Когда посевают на Старый Новый год

Посевать начинают исключительно с утра 14 января. А делать это могут мальчики, парни и мужчины. С утра пораньше, объединившись в компании, они ходят по соседским домам и спрашивают разрешения на посевание. При себе у посевальщиков должны быть мешочки с любым зерном, например, пшеницей, ячменем, гречкой или рисом. Желая хозяевам всего самого лучшего, парни разбрасывают зерно по комнатам и читают светлые посевальные стихи. В качестве благодарности добрым молодцам выдают сладкую выпечку, конфеты, фрукты или немного денег. А после их ухода зерно нельзя подметать до самого заката.

Как правильно посевать:

Нужно заранее приготовить зерно, чаще всего посевальщики использовали пшеницу, рожь, ячмень или гречку.

Нельзя посевать голыми руками, по традиции, посевальщики обязательно должны быть в теплых рукавицах.

Посевальщик входит в дом с двумя мешками: один для зерна, второй – для угощений.

Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.

Зерно, которое рассыпали посевальщики, нельзя подметать до заката, иначе весь эффект от посевания сойдет на нет.

Посевалки на Старый Новый год 2021

Сеем-сеем-посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте гривну или пять —

Не уйдем отсюда так.

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и «старый» Новый год —

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонке,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок —

Доставайте пятачок!

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Хозяин идет, пожиток несет!

Первый пожиток – мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Другой пожиток – мерочка гречки,

Мерочка гречки – нам на варенички.

Третий пожиток – решето овса,

Решето овса, сверху колбаса.

Будьте здоровы! Веселых свят!

С праздником, хозяева!

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