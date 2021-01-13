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Гороскоп на 14 января 2021 года

13.01.2021

Гороскоп на 14 января 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен научиться себя защищать, а кому стоит взять отгул? Читайте гороскоп на 14 января от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Звезды советуют обратить особое внимание на питание, а также на здоровье. Стоит употреблять больше натуральных витаминов и отказаться от вредных продуктов. Спорт также пойдет на пользу. 

Телец 

Вам стоит держать свой язык за зубами и избегать конфликтов. Из-за одного неосторожного слова вы можете потерять близкого человека. 

Близнецы 

У вас все стабильно. На работе небольшой завал, однако вы с ним справитесь в два счета. В отношениях с любимым человеком также все хорошо. Продолжайте в том же духе. 

Рак

На работе у вас могут возникнуть небольшие трудности. А все потому, что вы не желаете прислушиваться к мнению людей с большим опытом. Задумайтесь, вы не всегда правы. 

Лев

У вас на работе небольшой завал. Чтобы все успеть и не получить от начальства выговор, откажитесь от пустых разговоров и полностью посвятите себя выполнению прямых обязанностей.

Дева 

Могут возникнуть небольшие конфликты на работе или с друзьями. Если вас обижают, не молчите. Научитесь давать отпор. Только так вы сможете защитить себя. Хватит молчать!

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Весы 

Ваша проблема в том, что вы часто суете нос в чужие дела и даете непрошенные советы. Откажитесь от этой вредной привычки, иначе будете попадать под горячую руку окружающих. 

Скорпион 

Вы так усердно пытаетесь всем угодить, что совсем забыли о себе. Тем временем окружающие давно сели вам на шею. Небольшая доля эгоизма вам не помешает. 

Стрелец 

Если близкие люди делают вам замечания, стоит прислушаться к их мнению. Иногда со стороны виднее. Однако это совсем не значит, что нужно слепо следовать их советам. 

Козерог 

Прекрасный день, который подарит Козерогам много приятных сюрпризов. Не исключено судьбоносное знакомство и продвижение по карьерной лестнице. 

Водолей 

Прекрасный день для экспериментов со внешностью. Давно хотели поменять цвет волос или подстричься? Вперед к парикмахеру! Но помните о социальной дистанции и не забывайте надевать маску. Берегите себя и окружающих. 

Рыбы 

Вы немного истощены. Если есть такая возможность, возьмите выходной или отпроситесь пораньше с работы. Вечер проведите в кругу семьи. 

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