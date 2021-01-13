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Брауни: рецепт пошагово от Анны Сагайдачной

13.01.2021

Актриса легендарного сериала «Крепостная» продолжает делиться с поклонниками авторскими рецептами десертов. Мы уже рассказывали о приготовлении панкейков на кокосовом молоке. А вот как сделать брауни в домашних условиях — знает Анна Сагайдачная.  

анна сагайдачная

Брауни — один из любимых, быстрых и вкусных десертов Анны Сагайдачной. На своей странице в Instagram актриса поделилась рецептом его приготовления. 

Не забудьте о форме для выпекания 20×20.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт. (примерно 180 г)
  • Сахар — 200 г (лучше перемолоть в пудру)
  • Масло сливочное — 170 г
  • Шоколад черный — 200 г 
  • Какао — 30 г (лучше алкализованное)
  • Мука — 110 г
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Орехи грецкие — 70 г

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Способ приготовления:

  1. Растопить шоколад с маслом (помешивая) на паровой бане; добавить сахар и соль.
  2. Ввести по одному яйцу.
  3. Добавить просеянные муку, какао и разрыхлитель.
  4. Добавить слегка дробленые орехи.
  5. Выложить смесь в форму, застеленную пергаментом, и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 25—28 мин. с конвекцией. Не пересушите! В оригинальном десерте серединка должна оставаться немного влажной.
  6. Дайте остыть при комнатной температуре и отправьте на пару часов в холод (так он не будет крошиться).

Вишневый соус:

  1. Отправьте в сотейник ягоды вишни (без косточки), сахар, немного кукурузного крахмала (разведите с небольшим количеством воды и тонкой струйкой влейте к вишне).
  2. Помешивайте до загустения на среднем огне.

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