Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Стас Боклан отмечает день рождения

12.01.2021

Сегодня, 12 января, народный артист Украины, актер драмы «Крепостная» Стас Боклан отмечает день рождения. Актеру исполняется 61 год. 

стас боклан

Актер театра и кино, народный артист Украины Стас Боклан любим зрителем уже много лет. В 2006 году за значительный личный вклад в культурное развитие Украины актеру присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 — народного артиста.

стас боклан

В легендарном костюмированном сериале «Крепостная» Стас Боклан сыграл помещика Петра Червинского. Роль богатого, беспощадного и сурового героя была артисту под силу, как никому другому. Телеканал СТБ начал съемки 3-го сезона, и уже в этом  году зритель увидит продолжение сюжетной линии любимой драмы.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Стаса Боклана! 

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить