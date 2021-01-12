Приметы на Старый Новый год 2021
Старый Новый год – это вовсе не самостоятельный праздник, а любимый всеми Новый год, только по Юлианскому календарю. Его преимущественно отмечают в странах, в которых православная церковь придерживается старого способа летоисчисления. Наши предки наделяли 13 января особым магическим смыслом. Если верить многочисленным приметам, которые связаны с праздником, можно не только заглянуть в будущее и узнать, что тебя ждет в наступившем году, но также привлечь удачу и достаток. Обратите внимание, что нельзя делать на Старый Новый год, чтобы фортуна от вас не отвернулась.
Больше по теме: Гадания с 13 на 14 января: топ-5 вариантов на Старый Новый год
Погодные приметы на Старый Новый год
Традиционно 14-го января крестьяне и земледельцы старались определить, будет ли год урожайным. Небо и солнце способны предсказать, насколько щедрой окажется земля на протяжении следующих двенадцати месяцев.
- Ночное безоблачное небо и яркие звезды – к хорошему урожаю, холодному февралю и знойному лету.
- Метель по утру – уродят ореховые деревья.
- Снегопад – к дождливому июлю.
- Иней на ветвях – будет много меда.
- Сухая погода и мороз – не повезет грибникам.
- Высоко взошедшее солнце – к счастью и плодородию.
Приметы, связанные со встречей Старого Нового года
Существует также несколько примет, которые относятся к самому празднованию:
- Если первым в дом войдет парень из многодетной семьи – год пройдет в сытости и здравии.
- Чем более шумно и весело пройдет встреча Старого Нового года, тем успешнее этот год будет.
- Кутья, а также блюда из свинины на праздничном столе – к богатству и счастью.
Что нельзя делать на Старый Новый год
Чтобы не спугнуть удачу, постарайтесь не делать ничего из перечисленного ниже:
- За неделю до Старого Нового года не рекомендуется надевать новые вещи. Лучше подождать самого праздника и похвастаться обновкой непосредственно 13 января.
- Говоря тост, следует избегать употребления частицы «не»: тогда то, чего вы желаете, точно исполнится.
- Не следует отмечать Старый Новый год только в женской компании – это к несчастью.
- Любые бытовые хлопоты и уборка 13–14 января не приветствуются: считается, что так можно вынести из дома благополучие.
- Не рекомендуется одалживать деньги в долг, а также считать мелкие монеты.
Больше по теме: Старый Новый год: традиции и обычаи празднования