Старый Новый год – это вовсе не самостоятельный праздник, а любимый всеми Новый год, только по Юлианскому календарю. Его преимущественно отмечают в странах, в которых православная церковь придерживается старого способа летоисчисления. Наши предки наделяли 13 января особым магическим смыслом. Если верить многочисленным приметам, которые связаны с праздником, можно не только заглянуть в будущее и узнать, что тебя ждет в наступившем году, но также привлечь удачу и достаток. Обратите внимание, что нельзя делать на Старый Новый год, чтобы фортуна от вас не отвернулась.

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Погодные приметы на Старый Новый год

Традиционно 14-го января крестьяне и земледельцы старались определить, будет ли год урожайным. Небо и солнце способны предсказать, насколько щедрой окажется земля на протяжении следующих двенадцати месяцев.

Ночное безоблачное небо и яркие звезды – к хорошему урожаю, холодному февралю и знойному лету.

Метель по утру – уродят ореховые деревья.

Снегопад – к дождливому июлю.

Иней на ветвях – будет много меда.

Сухая погода и мороз – не повезет грибникам.

Высоко взошедшее солнце – к счастью и плодородию.

Приметы, связанные со встречей Старого Нового года

Существует также несколько примет, которые относятся к самому празднованию:

Если первым в дом войдет парень из многодетной семьи – год пройдет в сытости и здравии.

Чем более шумно и весело пройдет встреча Старого Нового года, тем успешнее этот год будет.

Кутья, а также блюда из свинины на праздничном столе – к богатству и счастью.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Чтобы не спугнуть удачу, постарайтесь не делать ничего из перечисленного ниже:

За неделю до Старого Нового года не рекомендуется надевать новые вещи. Лучше подождать самого праздника и похвастаться обновкой непосредственно 13 января.

Говоря тост, следует избегать употребления частицы «не»: тогда то, чего вы желаете, точно исполнится.

Не следует отмечать Старый Новый год только в женской компании – это к несчастью.

Любые бытовые хлопоты и уборка 13–14 января не приветствуются: считается, что так можно вынести из дома благополучие.

Не рекомендуется одалживать деньги в долг, а также считать мелкие монеты.

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