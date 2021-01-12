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Гороскоп на 13 января 2021 года

12.01.2021

Гороскоп на 13 января 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен полностью погрузиться в работу, а кому лучше провести приятный вечер в кругу друзей? Читайте гороскоп на 13 января от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Могут возникнуть небольшие сложности на работе. Постарайтесь спокойно принимать все замечания и тщательно выполнять поставленные задачи. 

Телец 

У вас могут возникнуть трудности в общении с коллегами Постарайтесь не обращать внимания на колкие замечания и не принимать все сказанное в свой адрес. 

Близнецы 

На работе от вас требуют результата. Постарайтесь включиться в процесс как можно скорее. Тогда все вопросы решите очень быстро. 

Рак

У вас очень много планов. Однако звезды советуют не браться сразу за все. Выделите главные задачи и делайте все постепенно. 

Лев

Вам стоит хорошо продумывать все свои траты. Если вы хотите немного накопить, откажитесь от ненужных покупок. На работе все стабильно, а вот в отношениях с любимым человеком могут возникнуть некоторые сложности. 

Дева 

У вас появятся интересные идеи. Их стоит сразу же обсудить с начальством и постараться воплотить в реальность. Не бойтесь. У вас все получится. 

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Весы 

Вы хотите получить все и сразу, но так не бывает. Определите самые важные задачи. Вечер проведите в хорошей компании. Вам нужно расслабиться. 

Скорпион 

Сложный день. Постарайтесь не давать друзьям тех обещаний, которые не сможете выполнить. Одиноких представителей знака ожидает приятное знакомство. 

Стрелец 

Вам лень что-то делать. Однако стоит напрячься и вникнуть в проблему. Только так вы сможете ее решить. Не перекладывайте ответственность на других людей. 

Козерог 

У вас очень много планов и задач. И, как ни странно, вы все успеете и выполните на все сто! На работе коллеги не смогут и шагу ступить без вашей подсказки или совета. 

Водолей 

У вас с самого утра появится желание свернуть горы. Однако в этом деле главное не переусердствовать. Обратите внимание на свое здоровье. 

Рыбы 

Вы немного подустали от праздников. Звезды советуют отложить все встречи и полностью заняться работой. Поверьте, за праздники задач накопилось немало. 

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