Оригинальные поздравления со Старым Новым годом
Зимние праздники продолжают радовать украинцев, ведь с их помощью волшебное настроение можно продлить еще на несколько морозных дней. Не забудьте поздравить близких и друзей со Старым Новым годом! Мы подобрали самые интересные, оригинальные и теплые пожелания.
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Пусть этот Старый Новый год
Тебя накроет позитивом,
И счастье светлое придет,
И будет жизнь твоя красивой!
Пускай царит в душе уют,
Пусть будут море доброты
И много радостных минут,
Ведь сбудутся твои мечты!
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Пусть этот Старый Новый год
Вам много счастья принесет.
Пусть деньги сыплются мешками,
Добро всегда пусть будет с вами!
Желаю всем веселья, смеха,
Желаю только лишь успеха,
Чтобы сбывались все мечты,
Не знать проблем и суеты!
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В этот Старый Новый Год
Торжествует весь народ,
И, конечно же, тебе,
Пожелаю я в судьбе:
Счастья светлого большого,
Радостных событий много,
Также и добра, и смеха,
И во всех делах – успеха!
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В этот праздник долгожданный
Пожелать хотим скорей,
Чтоб сбывались все желанья,
Было много светлых дней!
Пусть красиво и чудесно
Ваша строится судьба,
Старый Новый Год, как песня,
Дарит радость вам всегда!
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Пусть вам Старый Новый год
Принесёт любовь, достаток,
В дом уют пускай придёт,
Радость будет на подхвате!
Благоденствие и нежность
Заполняют пусть ваш мир.
Год подарит безмятежность,
Как волшебный сувенир!
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Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
Поздравляем со Старым Новым годом каждого из вас!