Гороскоп на 12 января 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быстро включаться в работу, а кто должен наладить отношения с близкими? Читайте гороскоп на 12 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Хоть вам и не хочется, но после долгих каникул нужно возвращаться к работе. Правда, карантин вносит свои коррективы, однако не забывайте: вместо вас вашу работу никто не сделает.

Телец

Хоть вам и не хочется идти на работу, но от этого никуда не денешся. Деньги просто так к вам не придут. Так что засучите рукава и вперед!

Близнецы

Хватит вам уже ходить вокруг да около. Пришло время окончательно определиться с выбором профессии. Прекращайте прыгать с места на место. Вам нужна стабильность.

Рак

Вам может поступить очень выгодное предложение. Есть шанс получить премию или неожиданное наследство. Однако не стоит спускать на развлечения все деньги.

Лев

Вы генерируете множество идей. Не бойтесь делиться ими с начальством. Кто знает, возможно, этот день станет решающим в вашей жизни.

Дева

Этот день не предвещает для вас никаких ярких событий. Однако он очень благоприятен для того, чтобы в положительном плане изменить отношения в своей семье. Воспользуйтесь шансом.

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Весы

Вы все свои силы захотите бросить в рабочую сферу. Прекрасная идея. Есть вероятность срочных командировок. Проявите все свои способности.

Скорпион

Звезды советуют не копить дела, а решать их сразу же по мере поступления. Так вы и перед начальством будете выглядеть в хорошем свете, и не загоните себя в яму должников.

Стрелец

У вас могут возникнуть конфликты с окружающими на ровном месте. Старайтесь держать свои эмоции под контролем и не принимать решений сгоряча.

Козерог

Начало нового года — прекрасное время для перемен. Вы можете смело идти к стилисту и менять прическу либо цвет волос. Вам на пользу любые изменения.

Водолей

Праздники закончились, а это значит, что пора прибраться в квартире и начинать работать. Даже если этого делать не хочется.

Рыбы

Вы все еще летаете в облаках. Спускайтесь с небес на землю. Да, тут не так приятно, но деньги сами себя не заработают.

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