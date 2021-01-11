Старый Новый год ‒ загадочный и мистический праздник. Издавна считается, что гадания на суженого с 13 на 14 января ‒ наиболее правдивы, ведь в этот день открываются двери в другие миры. Многие девушки хотят узнать свою судьбу, имя суженого или даже внешность будущего избранника. В преддверии праздника мы поделимся с вами самыми интересными и популярными гаданиями на суженого, которые можно провести в этот период!

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Топ-5 гаданий на суженого на Старый Новый год

Гадание на замужество

Нарежьте листочки бумаги. На одном из них напишите имя мужчины, за которого хотели бы выйти замуж. Затем скатайте все листочки в шарики и перемешайте их с крупой. Закрыв глаза, возьмите горсть зерна. Если вам удастся вытащить листочек с именем с первого раза, то ждите предложения очень скоро. Если со второго – вас ожидают трудности на пути к цели. Вытянув с третьего раза, будьте внимательны: скорее всего, вас обманывают, и разговоры о серьезных чувствах – это просто болтовня. Ну, а если все ваши три попытки были неудачными – мужчина к вам совершенно равнодушен.

Гадание на бумаге

Очень популярное гадание на Старый Новый год – это поиск листочка с именем жениха под подушкой. Для этого вам нужно положить под подушку листочки бумаги с написанными на них мужскими именами. Утром достаньте один из листочков. Имя на нем будет именем вашего суженого.

Гадание на картах

Если вы хотите узнать, каким будет ваш будущий супруг, положите под подушку игральные карты с изображением королей. Утром достаньте одну из них. Король пик – муж будет старым и ревнивым, король треф – вдовец, червовый король – молодой и богатый, бубновый – желанный.

Гадание с чашкой

Увидеть будущего жениха можно не только во сне. Налейте в чашку воды, насыпьте соль и золу, поставьте на окно и говорите: «Воду пить, солью солить, золе гореть, а мне жениха смотреть». Смотрите при этом в чашку. Если предстоит замужество, то вы обязательно увидите суженого.

Снежное гадание

Ну, и как же не погадать на суженого с помощью… снега? Это, пожалуй, самое простое новогоднее гадание на будущего мужа. А еще – самое многовековое. Девушка снимает с себя нательный крест, пояс, расплетает косу, если она есть. Во время гадания нельзя скрещивать ни руки, ни ноги. Девушка выходит на улицу и ложится в сугроб. Затем встает и быстро уходит, не оглядываясь. Только утром можно посмотреть на след. Если снег на месте гадания изрезанный, то ждите грубого и жестокого мужа. Мягкий и гладкий снег – наоборот, доброго и любящего мужа. Глубокий след знаменует несколько замужеств, а если его и вовсе не осталось, замуж девушке еще не скоро. Намело холмик – гадающей нужно быть осторожнее, в будущем году ее подстерегает опасность.

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