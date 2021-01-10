Грядет насыщенная неделя, к которой следовало бы подготовиться. Узнайте в гороскопе, как правильно ее начать и на что обратить внимание. Читайте астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Амбициозным представителям этого знака пора определиться со своим предназначением в жизни и выходить на более высокий уровень дохода. Но мало просто хотеть этого ― нужно действовать, не обращая внимания на многочисленных советчиков, которые будут вас окружать.

Телец

Пересмотрите свои расходы и начните экономить. Ставить новые цели в 2021 году необходимо такие, которые вы потянете не только физически, но и финансово. И, конечно, запасайтесь терпением, потому что ваше желание уже поступило в небесную канцелярию и оформляется.

Близнецы

На этой неделе остроумным Близнецам пора пересмотреть все масштабные идеи, которые вам кажутся захватывающими. Рискуйте только такими денежными вложениями, которые вы готовы отдать безвозмездно, остальным идеям и просьбам нужно научиться говорить твердое «нет».

Рак

У запасливых Раков есть шанс обзавестись приятным хобби, которое станет для вас источником дополнительного заработка. Ваше новое увлечение хорошо еще и тем, что сможет избавить вас от уныния и подавленности.

Лев

Сейчас самое время продемонстрировать Белому Металлическому Быку свой серьезный настрой на год. Важно поверить в самих себя и свои силы. Отличным стимулом может стать смена имиджа, уход за собой.

Дева

Расширяйте кругозор посредством самообразования, книг, изучения языков или поездок. На этой неделе вам под силу реализовать любую идею. И чем возвышеннее и смелее она будет, тем лучше для вас.

Весы

Обстоятельства этой недели могут вывести из себя даже тактичных и дипломатичных Весов. Ваше настроение можно повысить за счет дыхательных упражнений, свежего воздуха и расслабляющих практик. Распределяйте время правильно и не бойтесь говорить о своих нуждах открыто.

Скорпион

Начинайте жить полной жизнью уже на этой неделе. Всем вашим радужным снам суждено стать реальностью, если вы не будете сидеть сложа руки. Тем более, что вы из тех людей, кто доводит начатое дело до триумфального завершения.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы ощутят ветер перемен. Звезды советуют вам запастись на всякий случай двумя планами по реализации поставленной цели: планомерным и расписанным до мелочей планом А и планом Б на тот случай, если дела пойдут не по сценарию.

Козерог

Козероги могут в очередной раз увидеть, как самые яркие события в их жизни происходят незапланированно. Запаситесь терпением и оставайтесь уравновешенными, что бы ни произошло на этой неделе.

Водолей

Белый Бык позаботится, чтобы вы не скучали. Поставьте в свои приоритеты понимание и заботу о близких, чтобы довольствоваться гармоничными отношениями. Это непременно оценят!

Рыбы

На этой неделе все хорошее, что должно случиться, произойдет без ваших усилий. Даже в чем-то вопреки обстоятельствам. Не жалейте ни о чем, проявляйте мудрость, ведь история не терпит сослагательного наклонения.

Читайте нас также в Viber и Telegram