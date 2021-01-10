Гороскоп на 11 января 2021 года подскажет вам, как вести себя правильно в этот день. Читайте гороскоп на 11 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Новые покровители или партнеры помогут реализовать намеченные идеи и планы. Деловая активность и предприимчивость должны принести ожидаемые результаты.

Телец

Вторая половина этого дня, возможно, принесет прибыльную сделку; вы можете улучшить материальное положение другим способом. В отношениях с любимым человеком наконец-то наступает долгожданная гармония.

Близнецы

Многим Близнецам в этот день захочется довести начатые дела до конца ― даже если до кровати придется просто ползти истощенным и усталым. Несмотря на то, что ощущение завершенности подарит тот покой, которого вы так давно хотели, переутомляться не стоит.

Рак

Избегайте агрессивности, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми. По возможности избегайте контактов с вечно недовольными и скучными людьми.

Лев

Желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились ― миритесь. Для Львов день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и давних. От заключения важных сделок, решений финансовых вопросов лучше воздержаться.

Дева

В этот день деловая активность и прилежание в любой работе должны принести ожидаемые результаты. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым.

Весы

Весы будут стремиться к искусству. Вы почувствуете потребность в романтике, и вам захочется совершить маленький подвиг для любимого человека. Главное ― не переусердствовать и не утратить окончательно твердой почвы под ногами.

Скорпион

Эмоциональность Скорпионов усилится с самого утра. К обеду вам стоит немного усмирить свои эмоции и проявить деловитость. Нестандартный подход к решению профессиональных задач очень поможет Скорпионам, их активность и исполнительность будут обязательно отмечены.

Стрелец

Стрельцы могут попробовать себя в роли консультантов, посредников, организаторов — у них будут все шансы прекрасно освоиться в новом для себя амплуа. Скорее всего, не порадует домашняя обстановка из-за каких-то поступков членов семьи.

Козерог

Деловая активность и потрясающая работоспособность должны принести ожидаемые результаты, однако ваш жизненный потенциал находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют заниматься покупками.

Водолей

Противоречивый, двойственный день. Возможны неожиданная прибыль или непредвиденные расходы. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению ― оно будет ошибочным.

Рыбы

Рыбам следует весело, с душой развлекаться, потому что это позволит им получить массу удовольствия и набраться сил для новых свершений. Как именно отдохнуть — зависит от личных предпочтений.

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