Гороскоп на 9 января 2021 года поможет вам сделать правильный выбор в своей жизни. Читайте гороскоп на 9 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Рутина захватит Овнов в субботу, но такой ход дел будет только к лучшему. Есть высокие шансы, что вам удастся попасть в поток и эффективно выполнять свою работу.

Телец

Тельцы будут особо впечатлительны, особенно от созерцания природы и ее красот. Можно этим воспользоваться и отправиться на прогулку по живописному парку.

Близнецы

Близнецы будут своей харизмой ослеплять всех вокруг. Велики шансы очаровать любого человека противоположного пола, которого вы захотите. Смело знакомьтесь и не бойтесь отказа. В денежных вопросах лучше не рисковать.

Рак

Ракам может выпасть прекрасная возможность раз и надолго распрощаться с ситуацией, которая уже порядком надоела. Хватит терпеть то, что вам не нравится. Это ваша жизнь, поэтому беритесь распоряжаться ею самостоятельно!

Лев

Не бойтесь предлагать идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов. К тому же, зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного сотрудника.

Дева

На работе вас ждут приятные новости. Это может быть связано как с вашей зарплатой, так и с вашим повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте приобретать новые знания.

Весы

Неоправданные надежды в отношении вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться, смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим временем ради работы.

Скорпион

Азарт может сыграть в судьбе Скорпионов печальную роль. Будьте осторожны с неопределенными заработками и сомнительными людьми. Лучше больше внимания уделите делу своей жизни.

Стрелец

Удача улыбнется Стрельцам, которые найдут силы качественно делать свою работу. Не стоит забывать и о своих обещаниях улучшить питание или заняться спортом. Сейчас идеальное время, чтобы браться за себя.

Козерог

Включите свое обаяние, будьте уверены в себе и блесните умениями и знаниями. Вы действительно профессионал. И вскоре вас ждет повышение в должности.

Водолей

Водолеи в этот день могут немного взгрустнуть. Возможно, вам кажется, что вы одиноки в последнее время. Не отчаивайтесь. Вас любят и ждут. Скоро появится время и для любовных встреч, вы наверстаете все упущенное.

Рыбы

Рыбам нужно провести ревизию в своей жизни. Подумайте, что вы уже переросли и от чего стоит избавиться. Отпускайте людей, которые тянут вас назад.

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