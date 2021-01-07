Гороскоп на 8 января 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Читайте гороскоп на 8 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

8 января 2021 года для Овнов — очень сложный день. На пути будет много препятствий и сюрпризов. Может возникнуть сложность понимания, общения, логика и даже здравый смысл могут измениться. Вы будете нервничать, но не сможете ничего изменить.

Телец

Отношения с близкими у Тельцов могут улучшиться. Отправьтесь в путешествие вместе; коллективные поездки должны быть успешными. Воздерживайтесь от споров, поддерживайте своих близких.

Близнецы

Согласно гороскопу на 8 января 2021 года, вполне вероятно, что многие Близнецы посвятят все свое свободное время ремонту своих домов, проблемам с покупкой или обменом недвижимости. Они будут наслаждаться этим. В этот день следует уделять большое внимание своему дому, особенно его украшению.

Рак

Во второй половине дня амбиции многих Раков возрастут. Партнерство может быть трудным из-за ревности и неосуществленных надежд. Если вы хотите чего-то добиться, не раскрывайте своих истинных намерений и не поддавайтесь на провокации.

Лев

У Львов в этот день ничего примечательного не ожидается. Вполне разумно потратить день на решение практических задач, наведение порядка в бизнесе и жилье, а также мелкий ремонт. Хорошо начинать диету, которая заключается не в похудении, а в оздоровлении.

Дева

День трансформации космической энергии у Дев, тайных знаний, нравственного очищения. По всей вероятности, в этот день вы будете окружены миром и созерцанием в целом. Это хорошо, чтобы прощать, дарить и принимать подарки для выполнения запросов.

Весы

У Весов жизненный потенциал высок. Повышена энергия, сексуальность, дар предвидения. Наверное, все, чем бы вы ни занимались, будет работать, и даже в самых сложных ситуациях вы сможете найти выход. День благоприятен для путешествий, физической активности, операций с недвижимостью, крупных покупок.

Скорпион

Возможно, Скорпионам удастся реализовать планы, намеченные на пятницу, но существует высокая вероятность конфликта с партнерами или начальством, в результате которого вы можете пострадать. Будьте осторожны: злые языки будут пытаться причинить вам вред. Не вмешивайтесь в разговоры других людей, а тем более в споры.

Стрелец

Если в этот день Стрельцы проявят свои навыки, немного творчества и решимости, то смогут успешно двигаться к намеченной цели. Это касается практически всех сфер вашей жизни. Поездки пройдут успешно.

Козерог

Наступает период преднамеренной активности у Козерогов. Планеты убеждают действовать в своих интересах. Это отличный день для пожилых людей. Вы можете путешествовать, разговаривать, заниматься спортом. Однако остерегайтесь избыточного доверия; не давайте поспешных обещаний.

Водолей

У Водолеев в пятницу возможны два варианта: либо вы обеспечите устойчивую стабильность всему, что имеет ценность, либо вы потеряете способность воспринимать что-то, кроме ограниченного личного мира.

Рыбы

Хороший день у Рыб для совместной работы, совместных мероприятий. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние на высоком уровне. Продуманные действия и решительность принесут успех.

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