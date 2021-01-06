7 января православный мир отмечает один из самых больших религиозных праздников в году — рождение Иисуса Христа. Этот день имеет немало уникальных традиций, обычаев и большую историю. А эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская рассказала об истории праздника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Рождество Христово символизирует рождение Сына Божьего. По библейским данным, Иисус был послан на землю, чтобы искупить грехи и спасти мир от уничтожения. День Его рождения разделил историю на «до» и «после». Так возникло понятие «наша эра».

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История Рождества

Божий Сын родился у плотника Иосифа и его жены Марии. Женщина долго не могла забеременеть. Но однажды к ней и ее мужу пришел ангел и сказал, что скоро Мария будет носить под сердцем Сына Божьего. Все так и произошло. Через 9 месяцев женщина родила в Вифлееме Иисуса. Ребенок появился на свет в хлеву со скотом. Первыми узнали о чуде пастухи. К ним спустился ангел и рассказал радостную весть. Он сказал, чтобы те следовали яркой звезды, и она проведет их к Ребенку. Пастухи так и сделали. Они были первыми людьми, которые поклонились Сыну Божьему. В качестве даров пастухи принесли золото, ладан и смирну. Именно так было принято одаривать Царей.

Слух об Иисусе долетела и до иудейского правителя Ирода. Он разозлился, узнав, что на свет появился настоящий Царь иудейский. И приказал убивать всех младенцев в возрасте до 2 лет. Однако это участие обошло Христа. Семья вместе с младенцем успела убежать в Египет, где и прожили до смерти Ирода.

С тех пор весь мир прославляет рождения Христа. В этот день принято украшать свои дома праздничными елками, которые символизируют евангельское дерево, ходить в храм и собираться за столом в кругу семьи.

«Рождество — праздник, который не нуждается в представлении, даже для тех, кто не является религиозным человеком. Рождение Иисуса Христа празднуется во всём христианском мире. Это одна из самых главных дат, которая отмечается во многих православных церквях 7 января, а в католических — 25 декабря. Многие не понимают как появились эти расхождения. Дело в том, что некогда мир использовал для отсчета времени юлианский календарь, который оказался не точным и был заменен григорианским, но некоторые православные церкви отказались принять изменения и отмечают рождение Христа 7 января. Хотя, сама по себе дата рождения самого главного человека за всю историю Земли, является больше условностью, так как просто не может быть вычислена абсолютно точно. Впрочем, это не отменяет её силы, ведь в течении многих веков миллионы людей отмечают её с одной единственной целью поблагодарить Бога за его великий подвиг — воплощение в нашем мире, принятие страданий, прощение наших грехов и самое главное — предоставление возможности попасть в его Царство после смерти, открытие нам дороги к Нему. Кроме того, Рождество предваряет сорокадневный пост, который духовно и физически очищает человека», — рассказывает Рубина Цыбульская.

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Традиции Рождества

Празднованию предшествует пост, который длится 40 дней, начиная с 28 ноября. Этот период называют еще Филипповкой. К празднику люди должны воздержаться от мясной и молочной пищи, пороков и активных празднований. Цель этого поста — очищение от грехов. Накануне Рождества — 6 января — родня садится за постный стол с 12 блюд в честь апостолов. Главное блюдо — кутья из пшеничной и ячменной каши с орехами, маком, медом и изюмом. За праздничным ужином в коем случае нельзя ссориться и спорить. В этот день все члены семьи должны быть дома и принимать участие в предпраздничных приготовлениях. К столу садятся, как только сойдет первая звезда. Перед ужином все читают молитву «Отче наш» и благодарят за еду.

Застолье начинают с кутьи которую едят только ложкой. Первым пробует основное рождественское блюдо — глава семьи, далее по кругу.

Стоит также обратить внимание на оформление стола. Традиционно его устилают соломой, на углу кладут зубчик чеснока, который будет оберегать семью от болезней и злых духов. Сверху стол покрывают скатертью.

На почетном месте ставят Дидуха. Это сноп, который делают из пшеницы или овса, символизирующий урожай, благополучие, богатство и родовой оберег. Считается, что присутствие Дидуха в доме приносит хорошее настроение, уют и праздничную атмосферу. Вечером верующие люди идут в церковь, чтобы почтить Сына Божьего. Служба начинается в полночь и длится до утра. На Рождество люди здороваются словами «Христос родился!», А в ответ слышат — «Славим его!».

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская рассказала еще о нескольких обычаях и традициях православного Рождества:

В Украине Рождество начинают отмечать со Свят вечера, 6 января, вместе с появлением первой звезды в небе. Весь день накануне Рождества нельзя пить. Праздничную трапезу накрывают из 12 постных блюд. Обязательно делаются кутья (пшеничная или рисовая каша с медом, маком и изюмом) и узвар (компот из сухофруктов), кроме того можно сделать: постный борщ, вареники с капустой, голубцы с рисом, грибы, блины, пироги, рыбные блюда.

После окончания трапезы оставьте что-то из угощений на столе для умерших родственников, которые в эту ночь спускаются, чтобы отметить эту дату вместе с вами. Это день объединения физического и духовного, высшим проявлением чего стало Рождество Христово.

С 7 января закончился пост, и готовится семейный ужин, на котором уже могут присутствовать любые блюда. С этого же дня начинаются святки и колядки, праздничные 12 дней. Во время которых считается, что будут наиболее точные результаты разнообразных гаданий.

Колядование

Особое место среди рождественских традиций занимают колядования. В Украине поют колядки, начиная с 6 января. В одних регионах принято колядовать 6 или 7 января, в других — 8.

В эти дни зачастую ходят с рождественскими песнопениями дети. Часто они носят с собой большую звезду, покрытую золотой фольгой. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая знаменовала рождение Мессии.

Детвора заходит в дом и просит заколядовать. Как только хозяева позволяют, дети начинают петь веселые песни. После этого колядников угощают сладостями и дают деньги.

Также на Рождество организуют вертеп. Это передвижной миниатюрный кукольный театр, размещают в коробке. Именно там и показывают рождественские спектакли, посвященные появлению Христа. Аналогом вертепа часто становятся и живые люди, которые сами показывают театрализованные выступления в честь праздника.

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